В Таразе расследуют уголовное дело по факту вандализма – неизвестные повредили мемориал советским воинам на кладбище в микрорайоне "Карасу", сообщает Zakon.kz.

Об этом 19 ноября 2026 года заявили в акимате города.

"В текущем году мемориал был полностью благоустроен и реконструирован в рамках совместной работы акимата города и Генерального консульства Российской Федерации в Алматы. По факту вандализма в правоохранительные органы направлено заявление, возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводится расследование, направленное на установление лиц, причастных к происшествию", – говорится в опубликованном комментарии.

По поручению акима Жамбылской области Ербола Карашукеева ситуация находится на особом контроле.

"Также взяты под контроль работы по восстановлению мемориала. Памятник будет восстановлен в полном объеме в ближайшее время. По завершении расследования в отношении виновных будут приняты соответствующие меры в рамках действующего законодательства", – подытожили в акимате.

В пресс-службе Департамента полиции региона подтвердили, что возбуждено уголовное дело по факту осквернения памятника.

"В настоящее время принимается комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на задержание правонарушителей. Заверяем, что правонарушители понесут строгую ответственность в соответствии с законом", – сообщили там.

В октябре 2026-го в Алматы внимание общественности привлекли вандалы, орудовавшие на обновленной площади Республики. Тогда в акимате предупредили, что за повреждение городского имущества и объектов благоустройства предусмотрены штрафы от 20 МРП (86 500 тенге). В зависимости от обстоятельств возможно и привлечение к уголовной ответственности.