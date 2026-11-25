Депутаты Курултая 25 ноября 2026 года на пленарном заседании одобрили в первом чтении законопроекты о внесении изменений и дополнений в законодательство по вопросам энергосбережения и повышения энергоэффективности, передает корреспондент Zakon.kz.

Депутаты Курултая рассмотрели два законопроекта – "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам энергосбережения и повышения энергоэффективности" и "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам энергосбережения и повышения энергоэффективности".

Депутат Арман Калыков подчеркнул, что основной целью законопроектов является снижение энергоемкости валового внутреннего продукта.

"По итогам 2025 года энергоемкость ВВП снизилась на 4% по сравнению с уровнем 2021 года. Вместе с тем достигнутых темпов недостаточно: энергоемкость ВВП Казахстана примерно в 2 раза выше среднемирового уровня и в 3,6 раза превышает показатели стран Организации экономического сотрудничества и развития. Одновременно сохраняется тенденция роста конечного потребления энергоресурсов: в 2025 году этот показатель увеличился на 10,8% по сравнению с 2021 годом. Одним из основных потребителей энергоресурсов является сектор зданий, включающий государственные, коммерческие и жилые объекты", – заявил он.

По его словам, действующий закон "Об энергосбережении и повышении энергоэффективности" был принят в 2012 году и ориентирован преимущественно на крупные предприятия промышленности и энергетики, и при этом бюджетный сектор не получил достаточного системного охвата действующими механизмами регулирования.

Он подчеркнул, что в целом действующая система регулирования имеет ряд ограничений, сдерживающих дальнейшее развитие энергосбережения, и законопроекты охватывают совершенствование механизма Государственного энергетического реестра и развитие энергосервисного рынка.

"Предлагается расширить меры государственного регулирования в сфере энергосбережения на бюджетный сектор, включая школы, больницы и детские сады, за счет развития энергомониторинга и энергосервисных услуг. В частности, в рамках Государственного энергетического реестра планируется проведение углубленного анализа дополнительно 5 000 социально значимых объектов с последующей разработкой рекомендаций по повышению их энергоэффективности. Также предусматривается устранение имеющихся противоречий и пробелов в законодательстве", – продолжил Калыков.

Еще предлагается совершенствовать регулирование энергосервисных договоров за счет устранения существующих барьеров, упрощения процедур отбора энергосервисных компаний и создания условий для привлечения частных инвестиций в проекты по повышению энергоэффективности бюджетного и квазигосударственного секторов.

"Реализация данных поправок позволит расширить внедрение энергоэффективных технологий в государственных зданиях, обеспечить соблюдение нормативных параметров температурного режима, а также сократить потери и повысить рациональность использования энергетических ресурсов", – озвучил он.

Помимо этого, он рассказал, что второй законопроект посвящен усилению административной ответственности.

"В частности, предусматривается введение административной ответственности за осуществление закупок товаров, работ и услуг, не соответствующих установленным требованиям энергоэффективности. Соответствующие меры ответственности предлагается установить в отношении должностных лиц и некоммерческих организаций", – сказал Арман Калыков.

Ранее Арман Калыков в эксклюзивном интервью Zakon.kz рассказывал, как новые требования к энергосбережению помогут экономить бюджетные средства, почему эти изменения коснутся каждого казахстанца и можно ли сократить коммунальные расходы на 40%.