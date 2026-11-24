Как новые требования к энергосбережению помогут экономить бюджетные средства, почему это касается каждого казахстанца и можно ли сократить коммунальные расходы до 40%, в экслюзивном интервью Zakon.kz рассказал депутат Курултая Арман Калыков.

В Казахстане готовятся пересмотреть отдельные требования к энергосбережению. Поправки в действующее законодательство, которые депутатам предстоит рассмотреть в среду, в первую очередь затронут бюджетные организации и крупных потребителей энергоресурсов.

Однако цель изменений гораздо шире – сократить нерациональные расходы, снизить нагрузку на государственный бюджет и в перспективе помочь казахстанцам экономить на коммунальных платежах. О том, как предлагаемые меры будут работать на практике и почему они важны для каждого, мы поговорили с одним из авторов поправок, депутатом Курултая Арманом Калыковым.

Фото: Пресс-служба Курултая

– Почему Казахстану понадобилось пересматривать действующее законодательство об энергосбережении? Какие проблемы выявились за годы его применения и насколько остро сегодня стоит вопрос энергоемкости казахстанской экономики?

– Начнем с того, что мы не пересматриваем действующее законодательство, а дополняем его. Закон "Об энергосбережении и повышении энергоэффективности" был принят в 2012 году и первоначально касался преимущественно промышленного сектора. Уже тогда подразумевалось, что следующим этапом станет распространение соответствующих требований на бюджетные организации и жилищный сектор. Актуальность этого вопроса была отмечена и в недавнем Послании главы государства, где было поручено пересмотреть действующую политику энергоэффективности с учетом стандартов ОЭСР.

За прошедшие почти 15 лет мы увидели, что в промышленности эти механизмы действительно работают. Предприятия откликнулись на новые требования, начали внедрять энергосберегающие технологии. В результате потребление энергоресурсов в промышленном секторе снизилось на 44,3%.

При этом важно понимать, что речь идет не только об электроэнергии. Мы рассматриваем все энергоресурсы в комплексе, включая тепловую энергию и газ. Все это непосредственно влияет на энергоемкость валового внутреннего продукта. Если сравнивать Казахстан со странами ОЭСР, то наша энергоемкость превышает их требования примерно в 3,6 раза. По сравнению со среднемировым уровнем она выше приблизительно вдвое.

Особую обеспокоенность вызывает структура потребления энергоресурсов в секторе зданий. Если промышленность за последние годы продемонстрировала снижение энергопотребления, то в гражданском секторе наблюдается обратная тенденция. Если доля зданий в потреблении тепловой энергии в 2021 году составляла 49,8%, то к 2025 году она достигла 63,9%. То есть сегодня именно здания становятся одним из ключевых направлений, где необходимо усиливать меры по энергосбережению.

Почему это важно? Сегодня около 80% электрической и тепловой энергии в Казахстане вырабатывается за счет сжигания угля. При этом образуются выбросы в атмосферу и большое количество твердых отходов, в частности золы. За десятилетия ее накопилось настолько много, что у некоторых энергетических предприятий возникают проблемы с дальнейшим размещением отходов.

Кроме того, Казахстан ратифицировал Парижское соглашение и взял на себя обязательства по сокращению выбросов парниковых газов на 15% к 2030 году. К 2060 году страна намерена достичь углеродной нейтральности.

Промышленность начала адаптироваться к этим требованиям раньше, поскольку казахстанские предприятия работают не только на внутреннем, но и на внешних рынках. Там действуют дополнительные экологические требования, в том числе механизмы углеродного регулирования. Для бизнеса это непосредственно влияет на себестоимость продукции и конкурентоспособность.

А вот бюджетный и жилищный секторы в этом отношении заметно отстают. Поэтому наш законопроект в значительной степени направлен именно на них. Необходимо пересмотреть существующую структуру потребления энергоресурсов, учитывая при этом состояние энергетической инфраструктуры. Сегодня в стране реализуется национальный проект "Модернизация энергетического и коммунального секторов" (МЭКС). Однако мы понимаем, что без дополнительных вложений и соответствующей тарифной политики решить накопившиеся проблемы невозможно.



При этом наша задача заключается в том, чтобы граждане платили за фактически потребленные ресурсы. Для этого необходимо понимать, сколько энергии расходует каждый дом, подъезд и в перспективе каждая квартира. Такой мониторинг позволит выявлять причины перерасхода и принимать конкретные меры. Например, если здание потребляет слишком много тепла, необходимо выяснить, с чем это связано: какие в нем установлены окна, в каком состоянии находится кровля и насколько эффективно сохраняется тепло.



– Законопроект предусматривает пересмотр политики энергоэффективности с учетом стандартов ОЭСР. Какие именно международные подходы предлагается внедрить в Казахстане? Насколько отечественные предприятия и инфраструктура сегодня готовы соответствовать этим требованиям?

– В странах ОЭСР уже действуют определенные инструменты и механизмы повышения энергоэффективности. Мы хотим гармонизировать казахстанские стандарты с этими требованиями.

Одна из проблем, которую необходимо решить, связана с проектированием зданий. Сегодня при подготовке проектно-сметной документации основное внимание уделяется стоимости строительства и последующему вводу объекта в эксплуатацию. При этом практически не учитываются расходы, которые возникнут в течение всего срока службы здания.

А ведь здание может эксплуатироваться 30, 40, 50 и даже 60 лет. И все это время оно будет потреблять тепло, электроэнергию и другие ресурсы. Конечно, строительство с применением современных энергосберегающих технологий первоначально может обойтись дороже. Но в дальнейшем эти вложения окупаются благодаря снижению эксплуатационных расходов.

Поэтому мы предлагаем учитывать требования энергоэффективности уже на стадии проектирования. Это касается выбора строительных материалов, утепления кровли и стен, толщины ограждающих конструкций, качества окон и других технических решений. То есть речь идет о комплексном подходе, когда энергоэффективность закладывается в проект изначально, а не обеспечивается дополнительными мероприятиями после завершения строительства.

В Казахстане уже есть компании, которые занимаются такими технологиями. После принятия закона в 2012 году этот рынок достаточно активно развивался. Однако впоследствии спрос снизился, и количество подобных организаций сократилось. Новые требования могут вновь создать спрос на услуги энергосервисных и энергоаудиторских компаний.

При этом необходимо учитывать критический износ существующей инфраструктуры. Если мы не начнем решать эту проблему сейчас, в дальнейшем могут возникнуть сложности даже с обеспечением базовых потребностей в тепле и электроэнергии.

Бизнес в этом отношении оказался более заинтересованным. Предприятия понимают, что расходы на энергоресурсы напрямую влияют на себестоимость продукции. Поэтому они самостоятельно внедряют технологии, позволяющие сократить потребление.

В гражданском секторе ситуация другая. Мы нередко видим, что в зданиях открыты окна, потому что помещения чрезмерно отапливаются. Избыточная подача тепла компенсирует недостатки системы, но одновременно приводит к перерасходу топлива и дополнительной экологической нагрузке.

Такой подход в корне неверный, и его необходимо менять.



– Одно из изменений касается введения понятия "энергоэффективный многоквартирный жилой дом". Что изменится для застройщиков и покупателей квартир? Будут ли новые требования распространяться на уже построенные дома и могут ли они повлиять на стоимость строительства и жилья?

– Действительно, раньше в законодательстве не было понятия "энергоэффективный многоквартирный жилой дом". Сейчас мы предлагаем его закрепить. Для застройщиков это прежде всего означает жесткий контроль еще на стадии проектирования. Необходимо будет учитывать весь жизненный цикл здания: проектирование, строительство и последующую эксплуатацию.

Мы должны заранее понимать, сколько энергоресурсов будет потреблять жилой дом и какие расходы понесут его жители.

Для покупателей квартир это прежде всего возможность сократить коммунальные платежи.

Приведу простой пример. Зимой в квартире настолько жарко, что жильцы вынуждены постоянно открывать окна. При этом теплоснабжающая организация подает теплоноситель определенной температуры, и за поставленную энергию необходимо платить. То, что на улице потеплело, а батареи продолжают сильно нагреваться, само по себе не уменьшает расходы потребителей.

Решением может стать установка автоматизированного теплового пункта. Такое оборудование регулирует подачу тепла в зависимости от температуры наружного воздуха. Если на улице становится теплее, система автоматически снижает подачу теплоносителя. В результате в квартирах поддерживается комфортная температура, например 22-23 градуса, а не 26-29 градусов.

Соответственно, жильцам уже не придется открывать окна из-за чрезмерного отопления.

Кроме того, действующее законодательство предусматривает оснащение домов автоматизированными системами учета с телеметрией.

Это позволяет исключить человеческий фактор при передаче показаний счетчиков. Данные будут автоматически поступать в соответствующую систему, а обслуживающая организация сможет отслеживать фактическое потребление ресурсов.

В перспективе мы должны видеть расход энергии не только по кварталам или жилым комплексам, но и по каждому дому и отдельной квартире. По нашим расчетам, внедрение соответствующих мероприятий может позволить сократить расходы на энергоресурсы до 40% по сравнению с базовым уровнем.

Что касается уже построенных домов, то для них также существуют решения. Энергоаудиторские компании могут провести обследование здания и предложить конкретные мероприятия по модернизации. Это может быть утепление стен и кровли, замена окон, установка автоматизированных тепловых пунктов и датчиков движения в подъездах.

Например, в старых пятиэтажных домах освещение подъезда нередко работает всю ночь, даже когда там никого нет. За эту электроэнергию в конечном итоге платят сами жильцы. Если установить датчики движения, свет будет включаться только тогда, когда человек проходит по лестнице или коридору. После этого освещение автоматически выключается. Конечно, установка такого оборудования требует первоначальных затрат, но в дальнейшем они окупаются.

Могу привести личный пример. Я живу в Караганде, в доме, которому почти 40 лет. Мы установили автоматизированный тепловой пункт, после чего перешли от оплаты отопления по площади к расчетам с учетом фактического потребления. Затем установили датчики движения на этажах и датчики освещенности возле подъездов. В результате удалось сократить расходы на общедомовые нужды.

Если говорить об экономии электроэнергии благодаря таким решениям, то она может составлять как минимум около 20%.

– В законопроекте предлагается усилить мониторинг энергопотребления бюджетных организаций. Означает ли это, что школы, больницы и другие государственные учреждения будут обязаны сокращать потребление энергии? Что произойдет, если организация не сможет выполнить установленные нормативы?

– Механизм энергетического мониторинга государственных учреждений существует уже сегодня. Однако мы предлагаем расширить его действие. В частности, планируется дополнительно охватить порядка 5 тыс. субъектов квазигосударственного сектора.

Речь идет о социально значимых объектах, в том числе школах, поликлиниках, детских садах и других учреждениях, находящихся на государственном балансе. Ранее часть таких организаций была освобождена от обязательного энергоаудита, который проводится раз в пять лет. Теперь мы предлагаем распространить соответствующие требования и на них.

Они должны будут предоставлять информацию о фактическом потреблении тепла, электроэнергии, воды и других ресурсов. Это необходимо для того, чтобы выявлять отклонения от установленных нормативов и понимать, какие мероприятия позволят сократить энергопотребление.

При этом мы понимаем, что государственные учреждения не всегда самостоятельно распоряжаются необходимым финансированием. Например, директор школы может включить в техническое задание на государственные закупки установку энергосберегающих ламп, датчиков движения или автоматизированного теплового пункта. Но если вышестоящий орган не утвердит соответствующие расходы, директор не сможет реализовать эти мероприятия.

В таком случае ответственность должна возлагаться не на руководителя учреждения, а на должностных лиц, от которых зависит выделение финансирования. Поэтому мы предлагаем расширить круг ответственных лиц. Если организация не выполняет установленные требования, первоначально ей будет вынесено предупреждение. Ранее такая мера не предусматривалась и за нарушения сразу применялись штрафные санкции. Теперь же штрафы предполагается налагать только на последующих этапах.



Между предупреждением и возможным наложением штрафа предусматривается период примерно в два года. На мой взгляд, этого времени достаточно, чтобы провести качественный энергоаудит, определить необходимые мероприятия и решить вопрос их финансирования. Главная задача заключается не в том, чтобы наказать руководителей учреждений, а в том, чтобы существующие требования действительно выполнялись.

– Для крупных потребителей энергоресурсов предлагается вдвое снизить порог обязательного заключения соглашений в области энергосбережения – со 100 тысяч до 50 тысяч тонн условного топлива в год. Сколько дополнительных предприятий попадут под новые требования? Какие обязательства на них возложат и потребуются ли дополнительные инвестиции в модернизацию производства?

– Благодаря снижению порога охват крупных предприятий увеличится примерно с 50 до 100 организаций. При этом у нас уже существует перечень 106 крупнейших предприятий, для которых установлены целевые индикаторы энергопотребления.

Мы предлагаем несколько ужесточить соответствующие нормативы – примерно на 2-3%. Здесь необходимо понимать масштаб потребления. Эти 106 предприятий используют около 54% всех первичных топливно-энергетических ресурсов страны. Фактически речь идет более чем о половине соответствующих ресурсов Казахстана.

– Законопроект предусматривает усиление государственного контроля и изменения в Кодекс об административных правонарушениях. За какие конкретно нарушения планируется привлекать к ответственности? Предусматриваются ли новые штрафы или увеличение действующих? Кого прежде всего коснутся эти меры?

– Мы действительно предлагаем внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях в части энергосбережения и повышения энергоэффективности. Прежде всего расширяется перечень субъектов государственного контроля. В него дополнительно включаются некоммерческие организации, в том числе некоммерческие акционерные общества, университеты и государственные учреждения.

Кроме того, усиливаются требования к планированию энергосберегающих мероприятий при осуществлении государственных закупок. То есть соответствующие решения должны предусматриваться еще на этапе подготовки технических заданий.

Что касается штрафов, то действующие размеры санкций в целом сохраняются. Ужесточение идет 2-3%. Существенного увеличения мы не предусматриваем. При этом предлагается дополнить механизм ответственности предупреждениями.

– Одной из проблем энергосбережения остается изношенность инфраструктуры и оборудования. Насколько реально добиться снижения энергопотребления без масштабных вложений в модернизацию? Предусматривает ли законопроект механизмы финансовой поддержки предприятий и бюджетных организаций, которые будут внедрять энергоэффективные технологии?

– Мы понимаем, что модернизация требует значительных средств, а возможности государственного бюджета ограничены. Поэтому предлагаем активнее использовать механизм энергосервисных контрактов.

Как это должно работать? Например, энергосервисная компания приходит в государственное учреждение, проводит энергоаудит и определяет, какие мероприятия необходимо реализовать для сокращения потребления ресурсов. Это может быть замена окон, утепление стен и кровли, установка автоматизированного теплового пункта или другого энергосберегающего оборудования. Компания выполняет соответствующие работы за собственный счет.

После этого учреждение начинает экономить на потреблении энергоресурсов. И за счет полученной экономии постепенно рассчитывается с энергосервисной компанией. Таким образом, модернизация проводится без необходимости сразу выделять из бюджета всю сумму.

В законопроекте мы предлагаем установить срок расчетов с такими компаниями в пределах шести лет.

Конечно, возникает вопрос, почему государство не может самостоятельно профинансировать термомодернизацию зданий. Ответ достаточно простой: бюджетные возможности ограничены, а объектов, нуждающихся в обновлении, очень много.

Поэтому мы рассматриваем энергосервисные контракты как один из механизмов привлечения дополнительных средств и ускорения модернизации. При этом важно, чтобы сэкономленные благодаря внедрению энергоэффективных технологий средства могли использоваться для расчетов с компаниями, выполнившими соответствующие работы.

– Депутаты предложили более 80 поправок к законопроекту. Какие из них вызвали наиболее серьезные разногласия между депутатами, государственными органами и представителями бизнеса? Есть ли положения, по которым до сих пор не удалось достичь согласия?

– Каких-то принципиальных разногласий у нас не возникло. В работе над законопроектом участвуют депутаты, достаточно глубоко погруженные в вопросы энергосбережения и повышения энергоэффективности. Сам законопроект был инициирован депутатами Мажилиса. Я также являюсь одним из его авторов.

Если говорить об основных дискуссиях, то наиболее активно обсуждался вопрос штрафных санкций. Звучали замечания о том, что мы пытаемся заставить организации экономить энергоресурсы исключительно с помощью штрафов.

Но необходимо понимать, что штраф является одним из инструментов государственного регулирования. Государство вправе применять соответствующие меры для обеспечения исполнения установленных требований. При этом мы постарались смягчить предлагаемый механизм, предусмотрев возможность первоначального предупреждения.

В целом в ходе обсуждений можно выделить три основные позиции:

Депутатский корпус прежде всего настаивал на решении системных проблем энергосбережения. При этом для нас было принципиально важно, чтобы из-за новых требований не пострадали интересы граждан и отечественного бизнеса.

Представители бизнеса, в свою очередь, высказывали опасения по поводу усиления регуляторной нагрузки и дополнительного государственного контроля. Это вполне объяснимо, поскольку любое новое требование предполагает определенные затраты и дополнительные обязательства.

Государственные органы оценивали прежде всего бюджетные риски и возможности практической реализации предлагаемых норм. Ведь недостаточно просто принять закон. Необходимо, чтобы его требования можно было выполнить на практике.

Если закон окажется неисполнимым, он не будет работать, а будет буксовать.

Поэтому в ходе обсуждений мы старались находить компромиссные решения, которые позволили бы одновременно обеспечить повышение энергоэффективности, учесть интересы бизнеса и не создавать чрезмерной нагрузки на бюджет. По большинству поправок такие компромиссные формулировки удалось выработать.

– Как принятие законопроекта отразится на обычных казахстанцах? Можно ли ожидать, что повышение энергоэффективности позволит сократить расходы населения на отопление и электроэнергию? Или предлагаемые изменения в первую очередь ориентированы на государственные учреждения и крупный бизнес?

– В первую очередь мы рассчитываем на снижение финансовой нагрузки на наших граждан. Основной принцип заключается в том, что человек должен платить за фактически потребленные энергоресурсы. Мы уже обсуждали ситуацию, когда зимой в квартирах настолько жарко, что люди вынуждены круглосуточно держать окна открытыми. Это пример нерационального использования тепловой энергии.

Поэтому при внедрении новых требований мы должны прежде всего исходить из необходимости обеспечить комфортные условия для граждан и одновременно сократить избыточное потребление.

Второй важный результат связан с модернизацией инфраструктуры. Мы понимаем, что значительная часть энергетического и коммунального хозяйства страны изношена. Снижение избыточной нагрузки на эти системы позволит создать дополнительные возможности для их постепенного обновления.

Третий результат — снижение экологической нагрузки. Здесь необходимо учитывать климатические особенности Казахстана. У нас холодные зимы и жаркое лето, поэтому потребность в энергоресурсах достаточно высокая. При этом мы говорим не только об электрической или тепловой энергии. Законопроект рассматривает вопросы рационального использования ресурсов в комплексе, включая водоснабжение и газ.

Важно также изменить подход к строительству новых объектов. Требования энергосбережения и энергоэффективности должны учитываться уже при проектировании и строительстве зданий. Мы не предлагаем изобретать что-то принципиально новое. Подобные подходы давно применяются в передовых странах и закреплены в их строительных стандартах. Наша задача – внедрить соответствующие требования в Казахстане, чтобы новые здания изначально проектировались с учетом рационального потребления энергоресурсов.

В конечном итоге это должно принести пользу и гражданам, и предприятиям, и государственным институтам.

– Какой конкретный результат Казахстан должен получить от принятия этого закона через три-пять лет? Есть ли расчеты, насколько удастся сократить энергопотребление и энергоемкость ВВП? По каким показателям можно будет оценить, что новые меры действительно работают, а не остались формальными требованиями?

– Мы проводили соответствующие расчеты. Если реализовать предусмотренные мероприятия по сокращению энергопотребления хотя бы в государственном секторе, то экономия может составить около 157 тыс. тонн условного топлива в год. В денежном выражении это экономия примерно 11 млрд тенге ежегодно.

Если говорить о целевых показателях энергоемкости, то к 2029 году расчеты предусматривают снижение на 13,1% относительно уровня 2021 года при заявленном ориентире в 10%. При этом необходимо учитывать, что эффект от новых требований будет носить системный эффект.



Представьте, какую экономию бюджетных средств можно получить только за счет повышения энергоэффективности государственных учреждений. И это без учета возможного эффекта от внедрения аналогичных мероприятий в жилищном секторе и других отраслях экономики.

10 ноября 2026 года министр энергетики Ерлан Аккенженов допустил возможность корректировки сроков отопительного сезона в Казахстане с учетом изменения климата, а также ответил на вопрос о дальнейшем повышении тарифов на электроэнергию в Казахстане.

