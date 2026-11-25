В Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) сделали заявление о распространяемой в социальных сетях информации об отмене или урезании социальных пособий и лишении граждан государственной поддержки, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства за 25 ноября 2026 года, эти данные не соответствуют действительности.

Так, в министерстве уверяют, что государство не отказывается от своих социальных обязательств перед гражданами.

"Проводимая работа направлена на совершенствование системы социальной поддержки, повышение ее справедливости и адресности. При этом государственные пособия по инвалидности, по потере кормильца сохраняются независимо от уровня материального благополучия семьи". Пресс-служба МТСЗН РК

Социальные выплаты из Государственного фонда социального страхования, в том числе по беременности и родам, а также по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет, сохраняются полностью независимо от уровня материального благополучия семьи.

По отдельным 12 пособиям из 36 видов, выплачиваемых из республиканского бюджета, предусматривается применение со следующего года более адресного подхода с учетом материального положения семьи.

"Речь идет не об отмене социальных гарантий, а о совершенствовании механизмов предоставления отдельных видов государственной поддержки". Пресс-служба МТСЗН РК

Казахстанцев в очередной раз попросили руководствоваться исключительно официальной информацией от ведомства.

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