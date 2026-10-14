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Общество

Пособия-2027: какие семьи в Казахстане могут лишиться выплат от государства

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В Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана объяснили, кому из граждан могут перестать выплачивать пособия со следующего года, сообщает Zakon.kz.

Ранее на пленарном заседании Курултая министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев рассказал, какие данные будут учитывать при определении уровня благосостояния семьи и назначении мер господдержки. А премьер Олжас Бектенов заявил, что "богатые и состоятельные люди, имеющие возможность сами себя обеспечивать, не должны получать помощь от государства, они должны рассчитывать на свои силы".

"Министерство труда и социальной защиты населения РК продолжает работу по предстоящим изменениям в системе социальной поддержки населения. Одним из ключевых направлений является совершенствование механизмов определения нуждаемости при предоставлении отдельных государственных пособий с 1 января 2027 года. Основная цель изменений – обеспечить более адресное и справедливое предоставление государственной поддержки с учетом фактического социально-экономического положения семей. Новый подход позволит учитывать реальные жизненные обстоятельства граждан и более эффективно использовать бюджетные средства", – следует из релиза ведомства, распространенного 14 октября 2026 года.

В настоящее время, как напомнили в Минтруда, государственные пособия преимущественно предоставляются по категориальному принципу, когда право на поддержку определяется принадлежностью гражданина к определенной социальной категории. Вместе с тем такой подход не всегда позволяет учитывать различия в уровне благополучия семей.

"В этой связи совершенствуется Методика определения социального благополучия семьи, предусматривающая комплексную оценку материального благосостояния и социальной устойчивости семьи или домохозяйства на основе сведений государственных информационных систем. В частности, учитываются финансовое положение, занятость членов семьи, наличие недвижимости, транспортных средств, земельных участков, бизнеса, кредитных обязательств, а также состав семьи, возраст ее членов и другие социальные характеристики".Пресс-служба МТСЗН РК

Как уточнили в ведомстве, по результатам комплексной оценки семьи распределяются по пяти категориям социального благополучия:

  • А – высокий уровень благополучия,
  • В – состоятельный,
  • С – удовлетворительный,
  • D – экономически уязвимый,
  • Е – экономически и социально уязвимый.
"При этом категория определяется не по одному отдельно взятому показателю, а по совокупности факторов, характеризующих положение семьи. Таким образом, наличие квартиры, автомобиля или другого имущества само по себе не является основанием для отнесения семьи к той или иной категории".Пресс-служба МТСЗН РК

Согласно новым подходам, если семья по результатам оценки относится к категориям А или В, отдельные пособия, предоставляемые с учетом нуждаемости, назначаться не будут. В отношении уже получаемых выплат предусматривается прекращение их предоставления в установленном законодательством порядке.

"Для семей категорий C, D и E право на соответствующие меры государственной поддержки сохраняется при соблюдении предусмотренных условий. При этом изменения не означают отмену всей системы социальной поддержки. Для отдельных категорий граждан законодательством предусмотрены исключения и гарантии, которые сохраняются независимо от уровня благополучия семьи".Пресс-служба МТСЗН РК

При этом в Минтруда заверили, что в случае изменения жизненных обстоятельств социально-экономическое положение семьи может быть пересмотрено на основании актуализированных сведений государственных информационных систем.

"Совершенствование механизмов оценки нуждаемости направлено на повышение адресности и прозрачности предоставления государственной поддержки. Комплексный учет социально-экономического положения семей позволит точнее определять потребность граждан в отдельных мерах социальной защиты и направлять бюджетные средства прежде всего тем, кто действительно нуждается в помощи государства", – объяснили в пресс-службе МТСЗН РК.

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, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2026 12:58
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12 октября 2026 года в Минтруда объяснили, как Цифровая карта семьи определяет уровень благополучия казахстанцев.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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