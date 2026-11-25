Депутат Айжан Аймаганова на пленарном заседании Курултая рассказала, как можно решить проблему тайного введения опасных веществ человеку без его согласия, передает корреспондент Zakon.kz.

Айжан Аймаганова подняла проблему спайкинга – это умышленное тайное введение опасных веществ человеку без его согласия в напиток, пищу или иным способом. По ее словам, в таких случаях потерпевший может не осознавать происходящего, терять способность защитить себя и оказать сопротивление.

"Спайкинг нередко становится способом совершения сексуального насилия, грабежей и других преступлений. В настоящее время уголовная ответственность предусмотрена за отдельные последствия подобных действий. Однако вопрос самостоятельной уголовно-правовой оценки самого факта тайного введения опасных веществ человеку без его согласия до конца не урегулирован. Считаю, что для правовой оценки таких действий не следует дожидаться наступления тяжких последствий или совершения другого преступления. Сам факт введения человеку опасного вещества без его согласия должен признаваться самостоятельным правонарушением и служить основанием для привлечения к уголовной ответственности", – считает она.

В этой связи депутат предлагает изучить проблему спайкинга, определить масштабы его распространения, причины и последствия, чтобы в дальнейшем разработать алгоритм оперативного выявления спайкинга, проведения токсикологической экспертизы и сохранения доказательств.

16 ноября 2026 года проблему поднял и депутат Асхат Аймагамбетов. Он сказал, что в стране участились факты спайкинга.