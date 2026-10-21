Трагические случаи продолжают происходить: депутат о бытовом насилии в Казахстане
Фото: pexels
Депутат Айжан Аймаганова на пленарном заседании Курултая 21 октября 2026 года рассказала, как можно снизить риски бытового насилия в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.
Аймаганова напомнила, что в Казахстане в последние годы были приняты важные меры по защите женщин и детей от насилия. В том числе усилена ответственность и расширены механизмы профилактики.
"Однако трагические случаи продолжают происходить. Только за последние несколько месяцев произошло несколько резонансных событий, потрясших общество. 13 июля в области Абай 20-летняя Дильназ Жумагулова погибла от многочисленных ножевых ранений. 23 сентября в Астане бывший супруг убил Жазиру Адауову – мать двоих детей. В этой связи возникает важный вопрос: насколько действующие механизмы защиты позволяют не только реагировать на уже совершенные акты насилия, но и заблаговременно выявлять угрозу и предотвращать ее реализацию?" – задалась она вопросом.
При этом она подчеркнула, что в Казахстане для этого имеются необходимые как правовые, так и цифровые возможности.
"Министерству внутренних дел необходимо разработать и протестировать пилотный проект "Электронная зона защиты" в отдельных регионах. Также необходимо утвердить единый обязательный алгоритм действий полиции, определяющий, какие конкретные меры должны приниматься при поступлении сигнала об угрозе. Каждый сигнал об угрозе и принятые по нему меры должны автоматически регистрироваться в цифровом формате. Это позволит точно отслеживать, кто, когда и какие меры принял по каждому сигналу", – резюмировала депутат.
22 сентября около 20:00 в полицию Астаны поступило сообщение о нападении на женщину. На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции. Установлено, что мужчина нанес жертве ножевые ранения. От полученных травм она скончалась на месте.
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