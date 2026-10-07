Этика в арбитраже: где проходят границы между интересами клиента и справедливым процессом
Фото: pexels
Смотрите прямой эфир ПРАВМЕДИА от цифровой системы "PRG.", в ходе которого будут обсуждаться вопросы этичного поведения в арбитраже.
О чем пойдет речь:
- Арбитраж как институциональная модель реализации концепции "этика мирной силы".
- Различия в подходах к этике в арбитраже: страны общего права и страны континентального права.
- Этика юридических представителей: определение границ между интересами клиента и интересами процесса.
- Оспаривание арбитражного решения: оспаривание несправедливого процесса или попытка разрушить легитимный результат.
- Этика арбитра: реализация доверенной силы.
- Примеры неэтичного поведения в конкретных делах.
Спикеры:
- Айгуль Кенжебаева, партнер юридической фирмы "Dentons", к.ю.н.,
- Адильбек Тусупов, старший юрист юридической фирмы "Herbert Smith Freehills Kramer", Dr. iur.
Модератор встречи: Аскар Калдыбаев, председатель Международного арбитражного центра "Туран", к.ю.н.
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