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Советы

Этика в арбитраже: где проходят границы между интересами клиента и справедливым процессом

Юрист, юристы, юриспруденция, юридический консультант, юридическая помощь, право, правоведение, правовая система, адвокат, закон, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2026 15:00 Фото: pexels
Смотрите прямой эфир ПРАВМЕДИА от цифровой системы "PRG.", в ходе которого будут обсуждаться вопросы этичного поведения в арбитраже.

О чем пойдет речь:

  • Арбитраж как институциональная модель реализации концепции "этика мирной силы".
  • Различия в подходах к этике в арбитраже: страны общего права и страны континентального права.
  • Этика юридических представителей: определение границ между интересами клиента и интересами процесса.
  • Оспаривание арбитражного решения: оспаривание несправедливого процесса или попытка разрушить легитимный результат.
  • Этика арбитра: реализация доверенной силы.
  • Примеры неэтичного поведения в конкретных делах.

Спикеры:

  • Айгуль Кенжебаева, партнер юридической фирмы "Dentons", к.ю.н.,
  • Адильбек Тусупов, старший юрист юридической фирмы "Herbert Smith Freehills Kramer", Dr. iur.

Модератор встречи: Аскар Калдыбаев, председатель Международного арбитражного центра "Туран", к.ю.н.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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