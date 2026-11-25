Циклон надвигается на Казахстан: снег, дождь и сильный ветер ожидаются 26 ноября
Фото: pixabay
В четверг, 26 ноября 2026 года, на большей части территории Казахстана ожидаются осадки в виде дождя и снега, сообщает Zakon.kz.
По данным синоптиков РГП "Казгидромет", погоду в этот день будет определять северо-западный циклон и связанные с ним атмосферные фронты.
По прогнозу синоптиков, на северо-западе страны возможны сильные осадки.
"Практически по всей республике ожидаются усиление ветра и гололед".Пресс-служба РГП "Казгидромет"
В отдельных районах северо-запада, севера и юга прогнозируется низовая метель.
О погоде по всей стране на ближайшие три дня – 26-28 ноября 2026 года – можно прочитать по этой ссылке.
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