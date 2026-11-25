В четверг, 26 ноября 2026 года, на большей части территории Казахстана ожидаются осадки в виде дождя и снега, сообщает Zakon.kz.

По данным синоптиков РГП "Казгидромет", погоду в этот день будет определять северо-западный циклон и связанные с ним атмосферные фронты.

По прогнозу синоптиков, на северо-западе страны возможны сильные осадки.

"Практически по всей республике ожидаются усиление ветра и гололед". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

В отдельных районах северо-запада, севера и юга прогнозируется низовая метель.

О погоде по всей стране на ближайшие три дня – 26-28 ноября 2026 года – можно прочитать по этой ссылке.