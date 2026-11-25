В ближайшие дни, 26-28 ноября 2026 года, погоду на большей части территории Казахстана будет определять северо-западный циклон и связанные с ним атмосферные фронты. Об этом Zakon.kz стало известно из публикации синоптиков РГП "Казгидромет".

Метеорологи подчеркивают, что практически по всей стране ожидается неустойчивая погода с осадками в виде дождя и снега.

"В отдельных районах северо-запада, юга и юго-востока республики прогнозируются сильные осадки. Также по Казахстану ожидаются туманы, гололед и усиление ветра". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

По озвученному прогнозу синоптиков, к 28 ноября температура воздуха понизится.

К примеру, днем на западе, северо-западе, севере и в центральных регионах страны столбики термометров покажут 0…-5°С. На юго-западе и востоке ожидается до +5°С, на юге и юго-востоке – +5…+10°С. В горных районах температура опустится до -5°С.

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О погоде на сегодня, 25 ноября, по всей стране можно прочитать тут.