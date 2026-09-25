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#Трагедия на Каспии
#Курултай
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
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Общество

Дожди с грозами накроют Казахстан 26 сентября

Туча, тучи, штормовое предупреждение, сильный ветер, шквал, буря, фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2026 17:47 Фото: unsplash
В субботу, 26 сентября 2026 года, на большей части территории Казахстана ожидаются дожди с грозами. Осадки прогнозируются в связи с прохождением атмосферных фронтов, сообщает Zakon.kz.

По данным синоптиков РГП "Казгидромет", без осадков будет лишь на западе страны, где погоду определит отрог антициклона.

Известно, что по республике усилится ветер, а днем на юге возможны пыльные бури.

"Ночью и утром на северо-западе, севере, востоке и в центральных регионах ожидается туман".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

При этом в ряде регионов сохранится высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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