Дожди с грозами накроют Казахстан 26 сентября
Фото: unsplash
В субботу, 26 сентября 2026 года, на большей части территории Казахстана ожидаются дожди с грозами. Осадки прогнозируются в связи с прохождением атмосферных фронтов, сообщает Zakon.kz.
По данным синоптиков РГП "Казгидромет", без осадков будет лишь на западе страны, где погоду определит отрог антициклона.
Известно, что по республике усилится ветер, а днем на юге возможны пыльные бури.
"Ночью и утром на северо-западе, севере, востоке и в центральных регионах ожидается туман".Пресс-служба РГП "Казгидромет"
При этом в ряде регионов сохранится высокая и чрезвычайная пожарная опасность.
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Ранее синоптики проинформировали о резком похолодании в Казахстане. Согласно прогнозу на 25, 27 и 28 сентября 2026 года, в стране ожидаются снег и заморозки до -3°C.
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