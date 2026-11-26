В Туркестане собрались представители конституционных судов Азербайджана, Венгрии, Монголии, Таджикистана, Узбекистана и Казахстана, эксперты ООН и ОБСЕ, ученые из США, Германии, Словении, Литвы, Турции и стран Центральной Азии, сообщает Zakon.kz.

Центральными темами II Международного симпозиума "Диалог культур – 2026", организованного в преддверии 35-летия Независимости нашей страны, стали право и культура, справедливость и государственность, права человека и гражданская ответственность.

Вице-президент Республики Казахстан Ерлан Карин обратился к участникам симпозиума и особо отметил значение Конституции как общественного договора.

Председатель Конституционного суда Эльвира Азимова подняла вопрос укоренения конституционных ценностей в общественном сознании.

Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

Аким области Нуралхан Кушеров остановился на исторической миссии Туркестана в сближении цивилизаций и его потенциале в международном научно-культурном сотрудничестве.