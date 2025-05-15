Карин принял участие в работе Международного симпозиума "Наследие Яссауи в диалоге времен и культур"
Инициативу о проведении данного форума выдвинул глава государства Касым-Жомарт Токаев. На третьем заседании Национального курултая в Атырау президент сказал:
"Следует обратить особое внимание на глубокое изучение и популяризацию наследия Ходжи Ахмеда Яссауи. Для начала необходимо провести специальный симпозиум с приглашением отечественных и зарубежных ученых".
Ерлан Карин зачитал приветственное письмо главы государства, адресованное участникам мероприятия.
Выступая перед собравшимися, государственный советник отметил, что данный симпозиум вносит важный вклад в системное изучение гуманистических идей Яссауи, а также продвижение в мире его духовно-интеллектуального наследия.
В двухдневной конференции принимают участие около 100 ведущих ученых из Казахстана, Азербайджана, Германии, Индии, Ирана, Италии, Кыргызстана, России, США, Таджикистана, Туркменистана, Турции, Узбекистана и Японии. Программа симпозиума включает научные доклады, дискуссии и обмен опытом в рамках трех тематических секций, охватывающих различные аспекты наследия Яссауи.