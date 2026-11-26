В Туркестанской области прошел фестиваль "AGROFEST TURKISTAN 2026", посвященный профессиональному празднику работников сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, сообщает Zakon.kz.

Сегодня в регионе работает около 90 тысяч агроформирований. Это 33% от общего республиканского показателя. 14% валовой продукции сельского хозяйства страны приходится на долю Туркестанской области.

За 10 месяцев текущего года в регионе произведено сельскохозяйственной продукции на 1 трлн 252 млрд тенге, рост составил 7%. В отрасль привлечено более 236 млрд тенге инвестиций, объем экспорта достиг 592 млн долларов. Это в 1,7 раза больше, чем в прошлом году. Объем продукции переработки превысил 150 млрд тенге.

Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

Глава государства поставил конкретные задачи по повышению эффективности сельского хозяйства, модернизации производства и улучшению качества жизни сельчан. Нам необходимо системно продолжать работу в этом направлении и полностью реализовать наш аграрный потенциал. Достигнутые успехи – результат упорного труда сельчан, – сказал аким области Нуралхан Кушеров.

В этом году посевная площадь в регионе достигла 920 тысяч гектаров. Земледельцы собрали 534 тыс. тонн зерна, 1,7 млн тонн овощей и картофеля, 1,5 млн тонн бахчевых культур. В хлопководстве зафиксирован исторический рекорд – произведено 556 тыс. тонн хлопка-сырца. Урожайность достигла 32 центнеров с гектара.

Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

В животноводстве также растет экспортный потенциал. 80% экспортируемой из Казахстана говядины и 75% баранины производится в Туркестанской области. За 10 месяцев текущего года экспортировано 35,5 тыс. тонн говядины и 25 тыс. тонн баранины.

В регионе развиваются хлопково-текстильный и мясной кластеры, открываются новые производства. В Шардаринском районе запущен завод стоимостью 32 млрд тенге, перерабатывающий 150 тыс. тонн кукурузы в год. Площадь, на которой внедрены водосберегающие технологии, достигла 164 тыс. гектаров.

В рамках фестиваля были награждены лучшие работники сельского хозяйства и передовые районы, подписан меморандум о стратегическом сотрудничестве по созданию цифрового агрохаба "Growmart AI". Также прошла ярмарка сельскохозяйственной продукции, товары на которой предлагались населению по ценам на 30% ниже.