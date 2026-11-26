Служба по противодействию коррупции КНБ разъяснила, сколько денег платят казахстанцам за сообщения о коррупции. В прошлом году выплаты получили 61 человек на общую сумму 24 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Подробности ведомство представило 26 ноября 2026 года в тематическом видеоролике. Сумма вознаграждения зависит от тяжести правонарушения:

административное правонарушение – 30 МРП (129 750 тенге);

преступление небольшой тяжести – 40 МРП (173 000 тенге);

преступление средней тяжести – 50 МРП (216 250 тенге);

тяжкое преступление – 70 МРП (302 750 тенге);

особо тяжкое преступление – 100 МРП (432 500 тенге).

Если размер взятки или ущерб превышает 1000 МРП (4 325 000 тенге), заявителю полагается 10% от суммы.

Максимальный размер выплаты составляет 4000 МРП.

Для получения денег гражданам нужно дождаться вступления судебного акта в законную силу и подать документы.

"Сообщили о взятке, вымогательстве, другом нарушении. Факт подтверждения: приговор или постановление суда вступило в силу. Подайте заявление – удостоверение личности плюс справка из банка о счете в тенге. Решение комиссии СПК КНБ – до 15 рабочих дней. Деньги на ваш счет поступят в течение месяца после приказа", – пояснили в ведомстве.

А в Павлодаре расследуют уголовное дело в отношении главы городского управления санитарно-эпидемиологического контроля. Появившуюся в Сети информацию о задержании чиновника прокомментировали в Комитете национальной безопасности РК.