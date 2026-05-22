События

КНБ объявил в розыск Фрэнка Монстрея, который вел нефтебизнес в Казахстане

Фрэнк Монстрей, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2026 13:56 Фото: frankmonstrey.be
61-летний бельгийский предприниматель и инвестор Фрэнк Монстрей объявлен в розыск Службой по противодействию коррупции (СПК) Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 22 мая 2026 года, стало известно из информации, опубликованной на портале органов правовой статистики и специальных учетов Генеральной прокуратуры РК.

По данным КНБ, Фрэнк Джозеф Монстрей родился 22 апреля 1965 года, является иностранным гражданином.

"В розыске 2 дня... Розыскное дело от 20 мая 2026 года зарегистрировано в регионе "Астана". Инициатор: КНБ РК. Орган, ведущий розыск: Служба по противодействию коррупции КНБ РК", – следует из информации на портале.
Согласно информации из открытых источников, Фрэнк Монстрей – предприниматель и один из самых влиятельных инвесторов Бельгии, бывший нефтяной магнат. В 2004 году он приобрел нефтяную компанию Nostrum Oil & Gas (бывшая Zhaikmunai, независимая международная нефтегазовая компания со штаб-квартирой в Великобритании, которая ведет геологоразведку, разработку и добычу углеводородов на северо-западе Казахстана). В 2011 году Монстрей вывел компанию на Лондонскую фондовую биржу, а в 2017 году продал все свои акции.

В июне 2017 года ТАСС писало, что одна из дочерних организаций БТА Банка приобрела долю капитала компании Nostrum в размере 3,76% у компании Claremont и ее дочерних структур. Компания Claremont полностью контролируется Фрэнком Монстреем. В результате этой сделки доля компании Claremont в капитале компании Nostrum сократилась до 9,44%.

В расследовании kiar.center, опубликованном в сентябре 2017 года, Фрэнк Монстрей упоминается в контексте финансовых схем, связанных с делом Мухтара Аблязова и БТА Банка. В материале утверждается, что связанные с ним структуры могли быть вовлечены в движение средств в рамках этих операций, однако сам Монстрей отвергает подобные обвинения.

1 февраля 2018 года Казахстанская фондовая биржа (KASE) проинформировала, что компания Nostrum Oil & Gas Plc заключила соглашение с ЗАО БТА Банк о взаимном обязательстве об освобождении от ответственности.

"31 января 2018 года компания и ЗАО БТА Банк заключили взаимное соглашение об освобождении от ответственности ("Обязательство об освобождении от ответственности") от всех и любых исков, которые любая из сторон имела, или которые могли возникнуть в будущем по причине или в связи с любыми предполагаемыми связями между Claremont Holdings Limited и Claremont Holdings C.V., Фрэнком Монстрей и Мухтаром Аблязовым или юридическими лицами, которые он контролирует ("Спор"), любых судебных разбирательств, возбужденных ЗАО БТА Банк против Мухтара Аблязова и различных других обвиняемых, и в отношении основополагающих фактов и обстоятельств, касающихся Спора или таких разбирательств", – следовало из релиза KASE.

Германия отказалась выдать Казахстану бывшего главного транспортного прокурора Максата Дуйсенова

29 января 2026 года стало известно, что КНБ объявил в розыск главу OrdaMed Еркина Длимбетова.

