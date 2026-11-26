КНБ расследует дело против главы санэпидконтроля Павлодара: в чем его подозревают
Информацию о задержании руководителя павлодарского управления санэпидконтроля опубликовал на своей странице в Facebook местный журналист 23 ноября 2026 года.
По данным автора публикации, чиновника задержали по подозрению в получении взятки в размере 400 тысяч тенге.
Спустя несколько дней, 26 ноября, ситуацию официально прокомментировали в КНБ РК.
"Проводится досудебное расследование. Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит", – рассказали Zakon.kz в ведомстве.
Ранее сообщалось, что 23 ноября 2026 года Службой по противодействию коррупции Комитета национальной безопасности (КНБ) задержаны и водворены в ИВС член правления АО "НАК "Казатомпром" Куаныш Омарбеков и другие лица. Задержанных подозревают в причастности к коррупционной схеме, организованной бывшим руководством "Самрук-Казына".