В рамках экологической акции "Таза Қазақстан" при координации управления внутренней политики области Абай на территории резервата "Семей орманы" установили 10 скворечников для птиц. В инициативе приняли участие молодежь города Семей и сотрудники лесного хозяйства, сообщает Zakon.kz.

В рамках экологической акции "Таза Қазақстан" при координации управления внутренней политики области Абай на территории резервата "Семей орманы" установили 10 скворечников для птиц. В доброй инициативе приняли участие молодежь города Семей и сотрудники лесного хозяйства.

Цель мероприятия – создание благоприятных условий для птиц, которые остаются зимовать в регионе. В скворечники будут помещать корм и зерно.

"Птицы, которые остаются здесь на зимовку, смогут укрываться в этих домиках. Кроме того, для них будут оставлять корм и зерно. Подобные акции проводятся как летом, так и зимой", – отметил руководитель Краснокордонского лесного хозяйства резервата "Семей орманы" Куаныш Каирханов.

По словам представителей молодежи, такие инициативы направлены на сохранение природной экосистемы и формирование ответственного отношения к окружающей среде.

"Сегодня в рамках акции "Таза Қазақстан" мы, представители молодежи, устанавливаем домики для птиц. Птицы – важная часть природной экосистемы. Подобными добрыми делами мы хотим показать свое бережное отношение к природе", – сказала заместитель председателя молодежного координационного совета "Ұлағат" Айша Айшекова.

Установленные домики предназначены для таких видов птиц, как дятел, большая синица, сорока, серая ворона, черная ворона, черный коршун, белая синица, поползень, полевой воробей и лесная трясогузка.

Экологическая акция направлена на формирование культуры бережного отношения к природе и повышение ответственности молодежи за сохранение окружающей среды.