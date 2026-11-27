За профессиональные достижения, многолетний труд и вклад в развитие отрасли работникам сферы вручили государственные и региональные награды. Также на сцене чествовали предприятия, которые добились высоких результатов, сообщает Zakon.kz.

Церемония награждения прошла в рамках праздничного вечера, посвященного Дню работников сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности.

Указом президента Казахстана от 11 ноября 2026 года № 1559 орденом "Құрмет" наградили директора ТОО "Убинское-Ш" Әйткен Шурманова и руководителя сельскохозяйственного производственного кооператива "Бекзат-2024" Данияр Оразиманов.

Орденом "Еңбек Даңқы" III степени отметили механизатора крестьянского хозяйства "Қайрат" Ерік Макариев и тракториста крестьянского хозяйства "Сырым" Омірбек Далабаев.

Медаль "Ерен еңбегі үшін" получили скотник крестьянского хозяйства "Бородино" Игорь Прокопьевич Артамонов, ветеринар хозяйства "Asylzhan" Талғат Мырзаханов и учредитель крестьянского хозяйства "Ақшарбақ" Анар Тумашинова.

Фото: пресс-служба акимата ВКО

Медалью "Еңбек ардагері" наградили работницу крестьянского хозяйства "Топқайың" Гүлжамал Тұрғанбаева.

Нагрудный знак "Ауыл шаруашылығы саласының үздігі" вручили директору ТОО "Ел мен жер", руководителю крестьянского хозяйства "Пролетарское" Қанатбек Еділбаеву, доярке крестьянского хозяйства "Фархат" Рауза Сванова и руководителю крестьянского хозяйства "Дәулет" Советбек Байрканов.

Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства Казахстана отметили директора департамента инвестиций АО "СПК "Ертіс" Аслан Смағұлов и главного специалиста отдела экономического анализа и привлечения инвестиций управления сельского хозяйства ВКО Меруерт Түлеубаева.

Почетные грамоты Восточно-Казахстанской области получили заместитель руководителя крестьянского хозяйства "Қалисатарұлы Б.К." Азамат Қалисатаров, руководитель крестьянского хозяйства "Дархан" Аманжол Рамазанов и директор ТОО "Секисовка" Валентин Бельков.

Благодарностью акима области наградили директора ТОО "Елжас" Қайрат Сапарғалиев.

Фото: пресс-служба акимата ВКО

Также награды удостоились предприятия, добившиеся высоких результатов в своей деятельности. В номинации "Ел мақтанышы" наградили крестьянское хозяйство "Украинка" Уланского района, в номинации "Инновациялық ферма – 2026" – ТОО "Опытное хозяйство масличных культур" Глубоковского района.

ТОО "Шемонаихинский мукомольно-комбикормовый комбинат" стало победителем в номинации "Мал азығының майталманы", крестьянское хозяйство "Багратион" Уланского района – в номинации "Жер нәрі".

В номинации "Шығыс төресі" отметили ТОО "Ұлар" и крестьянское хозяйство "Айша" Катон-Карагайского района. ТОО "Эмиль" получило награду в номинации "Береке", ТОО "Мойылды-Байконур" района Алтай – в номинации "Жаңашыл фермер".

Фото: пресс-служба акимата ВКО

ТОО "Aitas-Agro" наградили в номинации "Алтын дән", а ТОО "Алтын Шығыс" Глубоковского района – в номинации "Алтын май".

Поздравляя работников отрасли, аким области Нурымбет Сактаганов поблагодарил всех причастных к развитию сферы, отдельно отметив ветеранов сельского хозяйства за их многолетний труд, опыт и преданность своему делу.