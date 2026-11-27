В ТОО "Алматыэлектротранс" 27 ноября 2026 года ответили на вопрос, ставший актуальным с началом зимнего сезона в горах Алматы, сообщает Zakon.kz.

Речь – о перевозке лыж в автобусе. Перевозить можно, и бесплатно. Но в компании назвали важные требования:

одна пара лыж на человека, и только в чехле;

ставим лыжи на накопительную площадку, вертикально, и держим. Не в проходе и не на сиденье.

В ТОО "Алматыэлектротранс" также сообщили, что санки тоже можно перевозить в автобусе и тоже бесплатно.

"И небольшая просьба: рюкзак лучше снять со спины и держать в руке, так вы никого не заденете", – обратился перевозчик.

Подробнее о том, что и как можно перевозить в автобусах Алматы, можно прочитать здесь.