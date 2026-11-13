Лыжи, сноуборды и санки в автобусах Алматы: есть ли правила для пассажиров

В связи с наступлением зимнего сезона и началом активного отдыха ТОО "Алматыэлектротранс" решило напомнить о правилах перевозки в городском общественном транспорте зимнего спортивного инвентаря, включая санки, сноуборды, лыжи и другое снаряжение, сообщает Zakon.kz.

Так, основные правила перевозки спортивного снаряжения в городском общественном транспорте страны (автобусы, троллейбусы, трамваи и метро) регулируются нормами провоза бесплатной ручной клади и внутренними регламентами перевозчиков.

Что можно провозить в салоне: правила для спортивного инвентаря

Габариты и вес

В салоне городского транспорта разрешено бесплатно провозить ручную кладь, размеры которой не превышают 60×40×20 см, а вес – до 20 кг.

Безопасность

Спортивный инвентарь должен быть упакован и размещен так, чтобы не мешать другим пассажирам, не пачкать салон одеждой или снаряжением и не создавать угрозы травмирования.

Мелкий спортивный инвентарь

Мячи в сумках, небольшие ракетки, ролики в чехлах, фитнес-оборудование в пределах указанных габаритов провозятся бесплатно.

Крупногабаритный спортивный инвентарь (лыжи, сноуборды, велосипеды)

Лыжи и сноуборды

В зимний период или при поездках на тренировки перевозка габаритного снаряжения в чехлах допускается, если оно не загораживает проходы и выходы.

Велосипеды и электросамокаты

Запрет на перевозку велосипедов в салонах городских автобусов РК отсутствует, однако перевозка зависит от загруженности салона. Велосипед не должен блокировать проход.

Спортивное оружие

Если речь идет об оружии для спортивной стрельбы (винтовки, пистолеты), его транспортировка строго регламентирована Приказом МВД РК об обороте оружия: оно должно перевозиться в специальном чехле, кобуре или футляре в разряженном состоянии отдельно от патронов, с наличием соответствующих разрешительных документов.

Практические рекомендации

Всегда используйте чехлы для лыж, сноубордов и велосипедов. Избегайте поездок в часы пик с объемным инвентарем.

В воскресенье, 15 ноября 2026 года, в Алматы из-за осеннего марафона "City Run 2026" изменят схемы движения автобусов и троллейбусов. Подробности о маршрутах можно прочитать по этой ссылке.