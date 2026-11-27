Предприниматель из Актау считает, что в судебном споре с покупателем оказался практически беззащитен. Клиент вернул приобретенный электропривод в разобранном виде, однако суд обязал продавца вернуть деньги, выплатить неустойку и компенсировать моральный вред, сообщает Zakon.kz.

Lada.kz пишет, что бизнесмен уже дважды пытался оспорить судебные решения, но не смог добиться пересмотра дела.

"Покупатель забрал привод, разобрал, принес обратно – просто запчасти в пакете. И на суде этого не отрицал: говорил, что разобрали с другом, посмотрели. Судья спрашивал, почему разобрал, а он объяснял, что просто посмотрели. Но почему в итоге я должен возвращать деньги за товар, который мне принесли в разобранном виде? Мне говорят: нанимайте эксперта и доказывайте, что он испорчен. Какую экспертизу нужно проводить, если сам факт разборки не скрывается? Получается, предприниматель должен за свой счет доказывать очевидные для него обстоятельства. А как в такой ситуации защитить себя от подобных покупателей?" – говорит продавец.

При этом в судебном решении изложена позиция покупателя: он утверждал, что приобретенный привод не соответствовал необходимым ему размерам и характеристикам, поэтому использовать его по назначению было невозможно. В то же время продавец настаивал, что "по назначению" товар никто не использовал. Еще при покупке истец говорил, что хочет установить прибор в автомобиль, в то время как предприниматель предупреждал – оборудование предназначено для автоматизации ворот. В суде покупатель также сообщил, что после приобретения обнаружил несоответствие товара заявленным требованиям и потребовал расторгнуть договор купли-продажи и вернуть деньги.

Суд №2 города Актау, рассмотрев спор, указал, что предприниматель не представил заключения специалиста, экспертизы, акта осмотра или других объективных доказательств, которые подтверждали бы наличие повреждений товара, их характер, причины возникновения и невозможность дальнейшей реализации. В решении отмечено, что одного утверждения о разборке привода недостаточно для отказа в удовлетворении требований потребителя.

В итоге суд расторг договор купли-продажи и постановил взыскать с предпринимателя 75 тыс. тенге стоимости привода, 53 250 тенге неустойки и 50 тыс. тенге компенсации морального вреда. Первоначально покупатель требовал один миллион тенге компенсации, однако суд определил ее в меньшем размере.

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