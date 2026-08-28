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Общество

Скандал казахстанки с продавцом дошел до суда: чем все закончилось

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон, законы, законодательство, судебная система , фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2026 18:08 Фото: Zakon.kz
В Костанае местная жительница смогла вернуть деньги за бракованную бытовую технику только после обращения в суд. Конфликт между покупателем и индивидуальным предпринимателем закончился мирным соглашением, сообщает Zakon.kz.

Спор разгорелся вокруг моющего пылесоса, который горожанка приобрела в мае 2026 года. По словам женщины, качество покупки совершенно не соответствовало заявленному.

Поняв, что договориться с продавцом напрямую не удается, она обратилась в суд с иском о расторжении договора, возврате уплаченных средств, взыскании неустойки и компенсации морального вреда.

Однако до жесткого судебного разбирательства дело не дошло. Участники процесса решили урегулировать конфликт миром и направили ходатайство об утверждении медиативного соглашения.

"Согласно достигнутому соглашению, ответчик обязался выплатить потребителю денежные средства за товар ненадлежащего качества и возместить расходы на оплату юридической помощи в общей сумме более 240 тыс. тенге. В свою очередь истец обязался возвратить ответчику моющий пылесос, а также отказался от требований в части взыскания неустойки и компенсации морального вреда", – говорится в сообщении.

Суд установил, что соглашение не нарушает права сторон и не противоречит закону, после чего официально утвердил его и прекратил производство по делу.

Ранее сообщалось, что двух казахстанок чуть не оставили без денег и поездки во Вьетнам. Чем закончился конфликт – можно узнать по ссылке.

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Канат Болысбек
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