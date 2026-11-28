Новые города в списке: синоптики предупредили о загрязнении воздуха
Фото: unsplash
Специалисты "Казгидромета" рассказали о повышенном загрязнении воздуха 28 ноября 2026 года, сообщает Zakon.kz.
Как сообщили в "Казгидромете", 28 ноября 2026 года неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Шымкент, Туркестан, Атырау.
Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.
Также специалисты РГП "Казгидромет" объявили штормовое предупреждение. Непогода накроет 17 областей Казахстана.
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