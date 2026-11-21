"Казгидромет" предупредил жителей десяти городов Казахстана о повышенном загрязнении воздуха 22 ноября 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу синоптиков, в воскресенье метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосфере ожидаются в городах Павлодар, Астана, Алматы, Жезказган, Темиртау, Караганда, Балхаш, Талдыкорган, Усть-Каменогорск и Атырау.

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

Ранее синоптики сообщили, что дождь со снегом накроет большую часть Казахстана 22 ноября.