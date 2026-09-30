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Общество

"Казгидромет" предупредил о загрязнении воздуха в нескольких городах

Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, пелена, дымка, смог в Алматы, загрязнение воздуха в Алматы, грязный воздух в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2026 06:29 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Синоптики предупреждают жителей шести городов Казахстана о повышенном загрязнении воздуха 30 сентября 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в "Казгидромете", 30 сентября неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Алматы, Актобе, ночью в городах Атырау, Петропавловск, Кокшетау, Усть-Каменогорск.

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

Также 30 сентября 2026 года в некоторых регионах страны объявлено штормовое предупреждение. Синоптики предупреждают о заморозках до −4°С.

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Камила Салкымбаева
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