Вымогательства и криминальная идеология: в МВД рассказали о громких задержаниях в Казахстане
Особое внимание, как уточнили в ведомстве, уделяется предупреждению вымогательств, распространению криминальной идеологии и романтизации преступного образа жизни.
Как подчеркивает представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс, наряду с профилактикой принимаются меры по пресечению деятельности лиц и групп, оказывающих негативное влияние на молодежь.
"В 2026 году в регионах выявлено свыше 40 таких групп. За различные преступления и правонарушения задержаны более 100 человек. Отдельная работа ведется по защите школьников и студентов от вымогательств. Пресечена деятельность четырех групп, совершавших такие преступления в отношении несовершеннолетних".Куандык Алпыс
Одновременно полиция противодействует организованным преступным группировкам, в том числе стремящимся вовлечь молодых людей в противоправную деятельность.
Так, с начала года возбуждено 47 уголовных дел, связанных с ОПГ.
"К уголовной ответственности привлекаются более 240 лидеров и участников преступных групп. Принимаемые меры позволяют своевременно выявлять криминальные угрозы, пресекать противоправную деятельность и защищать молодежь от преступного влияния", – отметил Куандык Алпыс.
Немного ранее мы писали, что гражданку Узбекистана экстрадировали из Грузии в Казахстан для привлечения к уголовной ответственности за участие в организованной преступной группе и сводничество.