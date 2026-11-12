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Происшествия

Вымогательства и криминальная идеология: в МВД рассказали о громких задержаниях в Казахстане

МВД, задержанные, молодежь, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2026 10:11 Фото: пресс-служба МВД РК
В Министерстве внутренних дел (МВД) Казахстана заявили, что с начала 2026 года полицейские провели более двух тысяч профилактических мероприятий в школах, колледжах и других организациях образования, сообщает Zakon.kz.

Особое внимание, как уточнили в ведомстве, уделяется предупреждению вымогательств, распространению криминальной идеологии и романтизации преступного образа жизни.

Как подчеркивает представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс, наряду с профилактикой принимаются меры по пресечению деятельности лиц и групп, оказывающих негативное влияние на молодежь.

"В 2026 году в регионах выявлено свыше 40 таких групп. За различные преступления и правонарушения задержаны более 100 человек. Отдельная работа ведется по защите школьников и студентов от вымогательств. Пресечена деятельность четырех групп, совершавших такие преступления в отношении несовершеннолетних".Куандык Алпыс

Одновременно полиция противодействует организованным преступным группировкам, в том числе стремящимся вовлечь молодых людей в противоправную деятельность.

Так, с начала года возбуждено 47 уголовных дел, связанных с ОПГ.

"К уголовной ответственности привлекаются более 240 лидеров и участников преступных групп. Принимаемые меры позволяют своевременно выявлять криминальные угрозы, пресекать противоправную деятельность и защищать молодежь от преступного влияния", – отметил Куандык Алпыс.

Немного ранее мы писали, что гражданку Узбекистана экстрадировали из Грузии в Казахстан для привлечения к уголовной ответственности за участие в организованной преступной группе и сводничество.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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