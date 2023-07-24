Касым-Жомарт Токаев поздравил Шавката Мирзиёева с днем рождения

24 июля 2023 года Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено на сайте Акорды, Токаев поздравил Мирзиёева с днем рождения, пожелав ему благополучия и успехов в ответственной государственной деятельности.

"Президент Казахстана отметил огромный личный вклад Шавката Мирзиёева в укрепление уз многовековой дружбы, добрососедства и многогранного сотрудничества между двумя странами. В ходе беседы были рассмотрены перспективы дальнейшего укрепления казахско-узбекского стратегического партнерства и союзничества", – говорится в сообщении.

Собеседники также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.

Главами государств рассмотрен график предстоящих встреч, сказано в заключении.

Сегодня, 24 июля 2023 года, Мирзиёеву исполнилось 66 лет. 4 декабря 2016 года Мирзиёев одержал победу на президентских выборах, набрав 88,61 процента голосов. 14 декабря принял присягу и вступил в должность президента Узбекистана.

9 июля 2023 года в Узбекистане прошли досрочные президентские выборы.

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