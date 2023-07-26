Кумис Сеитова возглавила Комитет культуры МКС

Кумис Сеитова возглавила Комитет культуры Министерства культуры и спорта Казахстана. Об этом 26 июля 2023 года Zakon.kz сообщили в пресс-службе правительства.

"Приказом министра Сеитова Кумис Карсакбаевна назначена председателем Комитета культуры Министерства культуры и спорта РК", – говорится в официальном сообщении.

Кумис Карсакбаевна Сеитова родилась 27 марта 1970 года в Карагандинской области. В 1993 году окончила Жезказганский педагогический институт, в 2017 – Университет им. Д.А. Кунаева.

Трудовой стаж начинала с младшей медицинской сестры. В разные года работала заместителем директора Департамента историко-культурного наследия Министерства культуры и информации РК, начальником Управления кинематографии и театрального искусства Комитета культуры Министерства культуры РК.

С 2015 по 2017 год была заместителем директора Департамента по делам культуры и искусства Министерства культуры и спорта РК.

С сентября 2021 года являлась заместителем председателя Комитета культуры Министерства культуры и спорта.

Ранее стало известно, что Нурлан Искаков назначен председателем Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения РК.