Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Кумис Сеитову переназначили председателем Комитета культуры

Кумис Сеитову переназначили председателем Комитета культуры Фото: primeminister.kz
Приказом министра культуры и информации РК Кумис Карсакбаевну Сеитову 22 декабря назначили председателем Комитета культуры. Ранее она занимала аналогичную должность в структуре Министерства культуры и спорта РК, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе правительства РК 22 декабря, в соответствии с приказом министра культуры и информации Республики Казахстан Кумис Карсакбаевна Сеитова стала председателем Комитета культуры.

Кумис Сеитова родилась в Карагандинской области в 1970 году. Окончила Жезказганский педагогический институт (1993), академию "Болашак" (2002), университет им. Кунаева (2017).

Трудовую деятельность начинала в качестве медсестры и воспитателя в детском саду, впоследствии стала научным сотрудником Отдела истории и этнографии Жезказганского областного историко-краеведческого музея. В этом учреждении впоследствии стала первым заместителем директора.

В дальнейшем занимала следующие должности:

  • ведущий специалист методического, учебно-методического центра ЗАО "Институт повышения квалификации работников органов юстиции Республики Казахстан, государственных и иных организаций", Астана;
  • и.о. заведующей отделом организационно-кадровой работы ЗАО "Институт повышения квалификации сотрудников органов юстиции, государственных и иных организаций Республики Казахстан", Жезказган;
  • и.о. главного специалиста, и.о. главного эксперта отдела охраны и учета памятников Управления Историко-культурного наследия, музеев и библиотек департамента историко-культурного наследия Министерства культуры, информации и спорта Республики Казахстан;
  • главный специалист, главный эксперт, начальник отдела охраны и учета памятников управления, позже Департамента Историко-культурного наследия, музеев и библиотек департамента историко-культурного наследия Министерства культуры, информации и спорта Республики Казахстан;
  • заместитель директора департамента историко-культурного наследия Министерства культуры и информации Республики Казахстан;
  • главный эксперт управления стратегического развития Департамента культуры и развития языков Министерства культуры и информации Республики Казахстан;
  • главный эксперт управления бухгалтерского учета Комитета информации и архивов Министерства культуры и информации Республики Казахстан;
  • начальник управления кинематографии и театрального искусства комитета культуры Министерства культуры Республики Казахстан;
  • руководитель Управления административной работы комитета по культуре, позже управления кинематографии и театрального искусства департамента по делам культуры и искусства Министерства культуры и спорта Республики Казахстан;
  • заместитель директора Департамента по делам культуры и искусства Министерства культуры и спорта Республики Казахстан (2015-2017);
  • директор Департамента юридической службы Министерства культуры и спорта Республики Казахстан (2017-2019);
  • директор Департамента по делам культуры и искусства Министерства культуры и спорта РК (2019-2021);
  • заместитель председателя Комитета культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан (2021-2023);
  • председатель Комитета культуры Министерства культуры и спорта РК (с июля 2023 года).

Ранее 22 декабря нового руководителя аппарата назначили в Министерстве науки и высшего образования.

Читайте также

Мадияр Кожахмет стал новым руководителем аппарата Министерства науки и высшего образования
Нового руководителя аппарата назначили в Министерстве науки и высшего образования
Галым Шойкин возглавил Комитет по развитию межэтнических отношений
Галым Шойкин возглавил Комитет по развитию межэтнических отношений
открытие нового прямого рейса до Саудовской Аравии
Казахстан планирует запустить прямой авиарейс в Саудовскую Аравию
Никита Дробны
Министерство культуры и информации
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Новая соцвыплата: кто из казахстанцев с 2024 года будет получать более 208 тыс. тенге
Новая соцвыплата: кто из казахстанцев с 2024 года будет получать более 208 тыс. тенге
Сколько дней казахстанцы отдохнут в январе 2024 года
Сколько дней казахстанцы отдохнут в январе 2024 года
Какой фрукт обязательно должен быть на новогоднем столе
Какой фрукт обязательно должен быть на новогоднем столе
Зимние каникулы: сколько дней отдохнут школьники в Казахстане
Зимние каникулы: сколько дней отдохнут школьники в Казахстане
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: