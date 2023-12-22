Кумис Сеитову переназначили председателем Комитета культуры
Как сообщили в пресс-службе правительства РК 22 декабря, в соответствии с приказом министра культуры и информации Республики Казахстан Кумис Карсакбаевна Сеитова стала председателем Комитета культуры.
Кумис Сеитова родилась в Карагандинской области в 1970 году. Окончила Жезказганский педагогический институт (1993), академию "Болашак" (2002), университет им. Кунаева (2017).
Трудовую деятельность начинала в качестве медсестры и воспитателя в детском саду, впоследствии стала научным сотрудником Отдела истории и этнографии Жезказганского областного историко-краеведческого музея. В этом учреждении впоследствии стала первым заместителем директора.
В дальнейшем занимала следующие должности:
- ведущий специалист методического, учебно-методического центра ЗАО "Институт повышения квалификации работников органов юстиции Республики Казахстан, государственных и иных организаций", Астана;
- и.о. заведующей отделом организационно-кадровой работы ЗАО "Институт повышения квалификации сотрудников органов юстиции, государственных и иных организаций Республики Казахстан", Жезказган;
- и.о. главного специалиста, и.о. главного эксперта отдела охраны и учета памятников Управления Историко-культурного наследия, музеев и библиотек департамента историко-культурного наследия Министерства культуры, информации и спорта Республики Казахстан;
- главный специалист, главный эксперт, начальник отдела охраны и учета памятников управления, позже Департамента Историко-культурного наследия, музеев и библиотек департамента историко-культурного наследия Министерства культуры, информации и спорта Республики Казахстан;
- заместитель директора департамента историко-культурного наследия Министерства культуры и информации Республики Казахстан;
- главный эксперт управления стратегического развития Департамента культуры и развития языков Министерства культуры и информации Республики Казахстан;
- главный эксперт управления бухгалтерского учета Комитета информации и архивов Министерства культуры и информации Республики Казахстан;
- начальник управления кинематографии и театрального искусства комитета культуры Министерства культуры Республики Казахстан;
- руководитель Управления административной работы комитета по культуре, позже управления кинематографии и театрального искусства департамента по делам культуры и искусства Министерства культуры и спорта Республики Казахстан;
- заместитель директора Департамента по делам культуры и искусства Министерства культуры и спорта Республики Казахстан (2015-2017);
- директор Департамента юридической службы Министерства культуры и спорта Республики Казахстан (2017-2019);
- директор Департамента по делам культуры и искусства Министерства культуры и спорта РК (2019-2021);
- заместитель председателя Комитета культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан (2021-2023);
- председатель Комитета культуры Министерства культуры и спорта РК (с июля 2023 года).
Ранее 22 декабря нового руководителя аппарата назначили в Министерстве науки и высшего образования.