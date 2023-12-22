Кумис Сеитову переназначили председателем Комитета культуры

Приказом министра культуры и информации РК Кумис Карсакбаевну Сеитову 22 декабря назначили председателем Комитета культуры. Ранее она занимала аналогичную должность в структуре Министерства культуры и спорта РК, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе правительства РК 22 декабря, в соответствии с приказом министра культуры и информации Республики Казахстан Кумис Карсакбаевна Сеитова стала председателем Комитета культуры.

Кумис Сеитова родилась в Карагандинской области в 1970 году. Окончила Жезказганский педагогический институт (1993), академию "Болашак" (2002), университет им. Кунаева (2017).

Трудовую деятельность начинала в качестве медсестры и воспитателя в детском саду, впоследствии стала научным сотрудником Отдела истории и этнографии Жезказганского областного историко-краеведческого музея. В этом учреждении впоследствии стала первым заместителем директора.

В дальнейшем занимала следующие должности:

ведущий специалист методического, учебно-методического центра ЗАО "Институт повышения квалификации работников органов юстиции Республики Казахстан, государственных и иных организаций", Астана;

и.о. заведующей отделом организационно-кадровой работы ЗАО "Институт повышения квалификации сотрудников органов юстиции, государственных и иных организаций Республики Казахстан", Жезказган;

и.о. главного специалиста, и.о. главного эксперта отдела охраны и учета памятников Управления Историко-культурного наследия, музеев и библиотек департамента историко-культурного наследия Министерства культуры, информации и спорта Республики Казахстан;

главный специалист, главный эксперт, начальник отдела охраны и учета памятников управления, позже Департамента Историко-культурного наследия, музеев и библиотек департамента историко-культурного наследия Министерства культуры, информации и спорта Республики Казахстан;

заместитель директора департамента историко-культурного наследия Министерства культуры и информации Республики Казахстан;

главный эксперт управления стратегического развития Департамента культуры и развития языков Министерства культуры и информации Республики Казахстан;

главный эксперт управления бухгалтерского учета Комитета информации и архивов Министерства культуры и информации Республики Казахстан;

начальник управления кинематографии и театрального искусства комитета культуры Министерства культуры Республики Казахстан;

руководитель Управления административной работы комитета по культуре, позже управления кинематографии и театрального искусства департамента по делам культуры и искусства Министерства культуры и спорта Республики Казахстан;

заместитель директора Департамента по делам культуры и искусства Министерства культуры и спорта Республики Казахстан (2015-2017);

директор Департамента юридической службы Министерства культуры и спорта Республики Казахстан (2017-2019);

директор Департамента по делам культуры и искусства Министерства культуры и спорта РК (2019-2021);

заместитель председателя Комитета культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан (2021-2023);

председатель Комитета культуры Министерства культуры и спорта РК (с июля 2023 года).

Ранее 22 декабря нового руководителя аппарата назначили в Министерстве науки и высшего образования.