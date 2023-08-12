Главное к утру: авария на электросетях, убытки от засухи и приветствие на казахском от генконсула США

Масштабная авария произошла на электосетях Мангистау, пострадали три региона. Жамбылским аграриям обещают возместить убытки от засухи. Генеральный консул США записала приветственное видеообращение на казахском языке, сообщает Zakon.kz.

Остались без света

11 августа масштабная авария произошла на электросетях в Мангистауской области. Без света остались жители Мангистау, Актау, Атырауской области, на ветке трех западных регионов произошел перегруз.

По данным АО "KEGOC", которые они предоставили ранним утром 12 августа, работы по восстановлению подачи электроэнергии частично завершены. Но до окончания всего ремонта жители Мангистау будут оставаться без света.

Убытки от засухи восстановят

Находясь в Жамбылской области, премьер-министр Алихан Смаилов провел встречу с местными аграриями. Он отметил, что в настоящее время прорабатывается вопрос возмещения затрат фермеров за счет объявления ЧС регионального масштаба и выделения средств из резерва правительства.

Приветствие от генконсула

Новый генеральный консул США в Алматы Мишель Еркин записала видеообращение к казахстанцам на казахском языке. Таким образом она решила познакомиться с населением.

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