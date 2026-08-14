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Политика

Токаев поздравил руководство Пакистана и анонсировал важный визит в Астану

президент РК Касым-Жомарт Токаев, премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2026 09:42 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил поздравительные телеграммы по случаю Дня независимости Пакистана, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 14 августа 2026 года, стало известно из Telegram-канала Акорды:

"Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Асифа Али Зардари и премьер-министра Шахбаза Шарифа с национальным праздником Пакистана – Днем независимости".

В телеграммах отмечены значительные достижения Пакистана на пути устойчивого развития, а также выражена неизменная приверженность к дальнейшему укреплению сотрудничества по широкому спектру вопросов двусторонней и международной повестки.

Президент Казахстана также подчеркнул, что с нетерпением ожидает предстоящий государственный визит премьер-министра Шахбаза Шарифа в Астану, который придаст новый импульс взаимодействию между нашими странами.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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