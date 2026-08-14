Токаев поздравил руководство Пакистана и анонсировал важный визит в Астану

Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил поздравительные телеграммы по случаю Дня независимости Пакистана, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 14 августа 2026 года, стало известно из Telegram-канала Акорды:

"Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Асифа Али Зардари и премьер-министра Шахбаза Шарифа с национальным праздником Пакистана – Днем независимости".

В телеграммах отмечены значительные достижения Пакистана на пути устойчивого развития, а также выражена неизменная приверженность к дальнейшему укреплению сотрудничества по широкому спектру вопросов двусторонней и международной повестки.

Президент Казахстана также подчеркнул, что с нетерпением ожидает предстоящий государственный визит премьер-министра Шахбаза Шарифа в Астану, который придаст новый импульс взаимодействию между нашими странами.

Материал по теме Президент Казахстана удостоен высшей государственной награды Пакистана

Глава государства пожелал Асифу Али Зардари и Шахбазу Шарифу успехов в их ответственной деятельности, а дружественному народу Пакистана – благополучия и процветания.

Материал по теме Казахстан и Пакистан выходят на новый уровень: о чем договорились главы двух стран

3-4 февраля 2026 года состоялся первый государственный визит Касым-Жомарта Токаева в Пакистан в качестве президента Казахстана. Во время переговоров с участием делегаций двух стран глава государства пригласил премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа посетить Казахстан с государственным визитом. После переговоров была подписана Совместная декларация об установлении стратегического партнерства между Казахстаном и Пакистаном, а также ряд важных документов.