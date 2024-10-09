Дастан Рыспеков стал новым акимом Улытауской области

Президент Касым-Жомарт Токаев назначил нового акима Улытауской области. Им стал Дастан Рыспеков. Ранее он занимал должность заместителя акима, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий документ опубликовала пресс-служба Акорды.

"Указом главы государства Рыспеков Дастан Адаевич назначен акимом Улытауской области", – говорится в сообщении за 9 октября 2024 года.

Дастан Рыспеков родился в 1984 году в Карагандинской области.

Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби и Алматинскую юридическую академию КазГЮУ.

Трудовую деятельность начал в 2006 году на должности главного специалиста отдела прогнозов поступлений Департамента экономики и бюджетного планирования Алматы.

С 2007 по 2016 год работал на руководящих должностях в Департаменте экономики и бюджетного планирования Алматы, Ревизионной комиссии по Алматы, Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета.

В 2016-2018 гг. – директор Департамента бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер АО "НК "Астана ЭКСПО-2017".

В 2018-2019 гг. – руководитель Управления предпринимательства, торговли и туризма Павлодарской области.

С апреля 2019 года занимал должность директора Департамента экономики и бюджетного планирования АО "НК "Астана ЭКСПО-2017".

С 2020 по 2023 год работал председателем Комитета индустрии туризма Министерства культуры и спорта.

С августа 2023 года занимал должность заместителя акима Улытауской области.

Ранее Касым-Жомарт Токаев подписал указ об освобождении Берика Абдыгалиулы от должности акима Улытауской области. Он возглавлял регион с июля 2022 года.