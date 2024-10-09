Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Дастан Рыспеков стал новым акимом Улытауской области

Дастан Рыспеков стал новым акимом Улытауской области, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2024 09:56 Фото: primeminister.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев назначил нового акима Улытауской области. Им стал Дастан Рыспеков. Ранее он занимал должность заместителя акима, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий документ опубликовала пресс-служба Акорды.

"Указом главы государства Рыспеков Дастан Адаевич назначен акимом Улытауской области", – говорится в сообщении за 9 октября 2024 года.

Дастан Рыспеков родился в 1984 году в Карагандинской области.

Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби и Алматинскую юридическую академию КазГЮУ.

Трудовую деятельность начал в 2006 году на должности главного специалиста отдела прогнозов поступлений Департамента экономики и бюджетного планирования Алматы.

С 2007 по 2016 год работал на руководящих должностях в Департаменте экономики и бюджетного планирования Алматы, Ревизионной комиссии по Алматы, Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета.

В 2016-2018 гг. – директор Департамента бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер АО "НК "Астана ЭКСПО-2017".

В 2018-2019 гг. – руководитель Управления предпринимательства, торговли и туризма Павлодарской области.

С апреля 2019 года занимал должность директора Департамента экономики и бюджетного планирования АО "НК "Астана ЭКСПО-2017".

С 2020 по 2023 год работал председателем Комитета индустрии туризма Министерства культуры и спорта.

С августа 2023 года занимал должность заместителя акима Улытауской области.

Ранее Касым-Жомарт Токаев подписал указ об освобождении Берика Абдыгалиулы от должности акима Улытауской области. Он возглавлял регион с июля 2022 года.

Читайте также

Токаев освободил Берика Абдыгалиулы от должности акима Улытауской области
Токаев освободил Берика Абдыгалиулы от должности акима Улытауской области
встреча лидеров стран СНГ
Почетное звание Города трудовой славы Содружества договорились учредить лидеры стран СНГ
встреча в Москве
Ильхому Нематову на заседании Совета глав государств СНГ вручили орден Дружбы
Анастасия Московчук
Улытауская область Токаев Касым-Жомарт 2024 год Акимы Полиция Назначения
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Названы регионы Казахстана, которые 9 октября зальют сильные дожди
Названы регионы Казахстана, которые 9 октября зальют сильные дожди
Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных, мошеннические схемы, вид мошенничества
Деньги могут исчезнуть с банковских счетов: важное предупреждение от ЕНПФ
Тест: Хорошо ли вы знаете карту мира
Тест: Хорошо ли вы знаете карту мира
выступление
Токаев выступил на заседании Совета глав государств СНГ в узком составе
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: