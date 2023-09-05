Гостиницы в одном регионе Казахстана внезапно стали в полтора раза популярнее

За первое полугодие 2023 года казахстанские гостиницы приняли 3,5 млн постояльцев. Это на 21% больше, чем за аналогичный период 2022-го, сообщает Zakon.kz.

По данным Бюро национальной статистики, за первую половину 2023 года в гостиницах страны останавливались на 625 тысяч человек больше, чем в первом полугодии прошлого года. Объем оказанных услуг в гостиничной сфере вырос на 30,9 млрд тенге и достиг 98,7 млрд тенге, а количество самих отелей, хостелов, турбаз и прочих средств размещения увеличилось на 83 штуки.

"Самый большой рост количества посетителей – в Атырауской области, на 57% больше, чем за январь-июнь 2022 года. Далее Мангистауская область – на 39% больше", – пояснили в Бюро национальной статистики.

Туристов стало меньше только в гостиницах Туркестанской области (-2%) и Шымкента (-1%).

Ранее стало известно, что в Казахстане предлагают ввести новый механизм туристского кэшбэка: чем больше дней приезжий будет отдыхать в стране, тем большую сумму ему придется заплатить.