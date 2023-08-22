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Токаев сделал керамическую вазу во Вьетнаме

Токаев сделал керамическую вазу во Вьетнаме Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев и Во Ван Тхыонг совместно посетили керамическую деревню Чу Дао, расположенную в провинции Хайзыонг, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, лидеры Казахстана и Вьетнама осмотрели зал готовой продукции и ознакомились с процессом изготовления керамических изделий.

Токаев

Фото: akorda.kz

Затем главы государств поучаствовали в изготовлении керамической вазы на специальном станке.

Осмотрев деревню, президенты Казахстана и Вьетнама расписались на готовой продукции и оставили запись в книге почетных гостей.

токаев во Вьетнаме

Фото: akorda.kz

Токаев во Вьетнаме

Фото: akorda.kz

Чу Дао – древняя вьетнамская техника изготовления керамики, датируемая XII веком нашей эры. Она получила развитие в XIV-XV веках, а уже в XVII веке исчезла. Однако в 1980-х годах в музее Топкапы в Стамбуле (Турция) была найдена ваза, выполненная мастерoм керамики Чу Дао.

В 2001 году Ханойская торговая корпорация восстановила старинное ремесло и создала на основе древних технологий полноценное производство.

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Опубликовано официальное сообщение по итогам визита Токаева во Вьетнам

Анастасия Стативкина
Токаев Касым-Жомарт Вьетнам
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