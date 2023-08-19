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Токаев посетит Вьетнам с 20 по 22 августа

Касым-Жомарт Токаев Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев с 20 по 22 августа посетит Ханой с официальным визитом по приглашению президента Вьетнама Во Ван Тхыонга, сообщает Zakon.kz.

В ходе переговоров с высшим руководством Вьетнама планируется обсудить перспективы развития сотрудничества между двумя странами в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.

Кроме того, наш президент планирует посетить ряд производственных объектов и провести встречи с представителями крупного бизнеса Вьетнама.

Вчера Токаев прибыл в Алматы. Рабочая поездка президента началась с посещения селезадерживающей плотины, которая была сдана 1 июня 2023 года. Также глава государства провел совещание по вопросам развития города Алматы. Президент раскритиковал состояние пожарной безопасности и водоснабжения в городе.

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Мухит Турсынали
Токаев Касым-Жомарт Вьетнам
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