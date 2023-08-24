Токаев предложил объединить усилия БРИКС и ШОС

Касым-Жомарт Токаев сказал, что Казахстан как один из основателей ШОС намерен использовать свое председательство для ее преобразования в более эффективную организацию, способную отвечать на вызовы, которые стоят перед нами, сообщает Zakon.kz.

По его словам, за более чем два десятилетия Шанхайская организация сотрудничества накопила ценный опыт развития многосторонних отношений и сотрудничества на региональном уровне.

Учитывая общие интересы и приоритеты БРИКС и ШОС, президент Казахстана предложил объединить усилия.

"Мы должны искать приемлемую формулу мира, стабильности и безопасности, основанную на Уставе ООН. С этой целью на саммите ШОС в этом году я выдвинул инициативу "О мировом единстве за справедливый мир и согласие", – сказал Касым-Жомарт Токаев на заседании Диалога глав государств в формате "БРИКС Плюс".

По его словам, эта инициатива направлена на достижение прогресса в области глобальной безопасности и стабильности, а также на установление более рационального политического и экономического международного порядка.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что партнеры по БРИКС и "БРИКС Плюс" могли бы сотрудничать в продвижении этой инициативы на общее благо.

Следует объединить наработки стран ШОС, БРИКС и "БРИКС Плюс" в критически важной цифровой сфере, электронной коммерции, кибербезопасности и расширить обмен информацией. Касым-Жомарт Токаев

В следующем году в Казахстане пройдет Цифровой форум Шанхайской организации. Президент Казахстана пригласил партнеров по "БРИКС Плюс" принять активное участие в этом важном мероприятии.

"Казахстан призывает всех партнеров присоединиться к нам в реализации экономических, торговых, транспортных и инвестиционных проектов через коридоры "Север – Юг" и "Восток – Запад". Транскаспийский международный транспортный маршрут, дополняющий важнейшую инициативу "Пояс и путь", открывает ценные перспективы торгового сотрудничества". Касым-Жомарт Токаев

По его словам, такое взаимодействие будет способствовать развитию межрегиональной торговли и раскрытию всего транзитного и транспортного потенциала наших регионов.

Ранее президент Казахстана поздравил премьера Индии с посадкой космического аппарата на Луне.