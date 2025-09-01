Токаев предложил создать в Астане Офис ШОС по сопровождению перспективных инвестпроектов

Об этом президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил 1 сентября 2025 года во время своего выступления на заседании Совета глав государств – членов ШОС, сообщает Zakon.kz.

По его мнению, наращивание торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества – критически важная задача. В этой связи Казахстан поддерживает практические действия ШОС, направленные на развитие свободной и справедливой международной торговли, выступает против применения инструментов санкционного давления.

"С момента образования ШОС вклад наших стран в мировой ВВП увеличился в два раза, достигнув 30%. Внушительный рост демонстрирует внутрирегиональная торговля, объем которой по итогам 2024 года составил свыше 650 миллиардов долларов. Товарооборот Казахстана со странами ШОС также стабильно растет, в прошлом году его объем приблизился к 70 миллиардам долларов", – отметил президент.

Он добавил, что Казахстан поддерживает инициативу Китая о создании Банка развития ШОС и готов принять участие в реализации этого перспективного проекта.

"Предлагаем на базе Международного финансового центра "Астана" создать Офис ШОС по сопровождению перспективных инвестиционных проектов и консолидации деятельности юридических, консалтинговых и финансовых компаний", – предложил Токаев.

Ранее Касым-Жомарт Токаев, выступая на саммите, выдвинул идею создать Центр изучения водных проблем ШОС в Казахстане.