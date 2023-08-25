Токаев и Рахмон осмотрели выставку народного творчества Таджикистана
Фото: Акорда
Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон осмотрели выставку народного творчества Таджикистана, сообщает Zakon.kz.
Как пишет Акорда, в экспозицию вошли более 200 ремесленных изделий, изготовленных из камня, дерева, глины и драгоценных металлов.
Фото: Акорда
Также были представлены национальные костюмы с использованием традиционных орнаментов, картины известных таджикских художников и фотографии знаковых объектов Таджикистана.
Ранее сообщалось, что по приглашению Касым-Жомарта Токаева 25-26 августа 2023 года президент Таджикистана Эмомали Рахмон совершит рабочий визит в Астану. Токаев лично встретил Рахмона в аэропорту Астаны. Рахмон поблагодарил президента Казахстана за гостеприимство.
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