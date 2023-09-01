Об увольнении акима Павлодара высказался глава области

Аким Павлодарской области Асаин Байханов в кулуарах совместного заседания палат Парламента ответил на вопрос, связано ли увольнение акима Павлодара Ержана Иманзаипова с расследованием против его помощника, сообщает Zakon.kz.

Он ответил, что имел место слабый контроль проводимых в городе работ, которые отставали от графика.

"Антикоррупционный контроль должен быть на нашем постоянном контроле, иначе он приведет к таким последствиям. Да, поэтому одна из главных причин – выполнение мер по борьбе с коррупцией не на должном уровне. Здесь был комплекс причин. В целом, вопросы, которые находятся в введении акимата, в областном центре много вопросов, и со стороны руководства акимата города не было должного контроля, в том числе по профилактике правонарушений в сфере коррупции. По помощнику я не владею информацией. Антикоррупционная служба объявила, что ведется следствие, никто под стражу не взят, официальной информации от них не было". Асаин Байханов

О расследовании Асаин Байханов узнал лишь в день освобождения акима Павлодара от должности.

Ержана Иманзаипова освободили от должности акима Павлодара. Информацию 26 августа 2023 года подтвердили в пресс-службе акимата Павлодарской области.