Кто лишился должностей в АП из-за сокращения четырех отделов

Фото: akorda.kz

1 сентября 2023 года Касым-Жомарт Токаев подписал указ о реорганизации структуры Администрации президента РК, в котором говорилось о сокращении четырех отделов. Позднее стало известно, кто лишился должностей в АП, сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: