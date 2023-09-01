Кто лишился должностей в АП из-за сокращения четырех отделов
Фото: akorda.kz
1 сентября 2023 года Касым-Жомарт Токаев подписал указ о реорганизации структуры Администрации президента РК, в котором говорилось о сокращении четырех отделов. Позднее стало известно, кто лишился должностей в АП, сообщает Zakon.kz.
Как следует из сайта Акорды, распоряжением главы государства в связи с изменением структуры управления в Администрации президента РК освобождены:
- Ахметов Альтаир Амангельдиевич от должности заведующего Отделом государственного управления Администрации президента РК;
- Байтукбаев Ерлан Искакович от должности заведующего секретариатом Совета безопасности РК;
- Дюсембеков Азамат Нурланович от должности заведующего Отделом правоохранительной системы Совета безопасности РК;
- Ерназар Ракымжан Серикбайулы от должности заведующего Отделом стратегического планирования Администрации президента РК.
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Ранее сообщалось, что у президента Казахстана появится пять новых помощников. Это следовало из указа о реорганизации структуры Администрации президента РК.
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