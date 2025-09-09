#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
События

Назначен новый помощник президента Казахстана

Куанышбек Есекеев, помощник президента Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2025 11:29 Фото: akorda.kz
Куанышбек Есекеев назначен помощником президента Казахстана. Соответствующий указ подписал Касым-Жомарт Токаев, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 9 сентября 2025 года, стало известно из Telegram-канала Акорды.

"Указом главы государства Есекеев Куанышбек Бакытбекович назначен помощником президента Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности", – следует из распространенного во вторник сообщения.

С июня 2024 года и до нового назначения он занимал должность советника президента РК.

Куанышбек Есекеев родился 10 июня 1975 года в Алматы. Окончил Казахский Государственный университет им. Аль-Фараби, Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова и Международную бизнеса-школу Hult. "Бизнес и управление" степени МВА. Кандидат физико-математических наук.

Трудовую деятельность начал в феврале 1997 года в Казахском Государственном университете им. аль-Фараби ст. преподавателем кафедры прикладной математики. Затем занимал руководящие должности в АО "Казахойл" (1998-2000), РГП "Қазақстан темір жолы" (2000-2002), Министерстве финансов РК (2002-2002, 2003-2004), Министерстве экономики и бюджетного планирования РК (2002-2003), Агентстве информатизации и связи РК (2004-2010).

С 2010 по 2024 год был председателем правления АО "Казахтелеком".

Ранее указом главы государства Руслан Желдибай был назначен помощником президента – пресс-секретарем президента РК.

Динара Халдарова
Динара Халдарова
