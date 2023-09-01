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Законодательство РК

В Администрации Президента произошли кадровые назначения

В Администрации Президента произошли кадровые назначения Фото: Zakon.kz
В Администрации Президента 1 сентября произошли кадровые назначения, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщается на сайте Акорды.

Баймукашев Мурат Калибекович назначен заместителем Секретаря Совета Безопасности РК, он освобожден от ранее занимаемой должности;

Жайсанбаев Канатбек Бахытович назначен заведующим Отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации Президента РК;

Турганалы Руслан Мухтарулы назначен заведующим Отделом государственной службы Администрации Президента РК, он освобожден от ранее занимаемой должности;

Калайчиди Алексей Дмитриевич назначен заведующим Отделом правоохранительной системы Администрации Президента Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности;

Уразгулов Расул Кабдуллович назначен заведующим Отделом актуальных вопросов безопасности Совета Безопасности РК, он освобожден от ранее занимаемой должности;

Кульсеитов Айдын Женисович назначен заведующим Отделом социально-экономической политики Администрации Президента РК, он освобожден от ранее занимаемой должности;

Лазар Ернар назначен заведующим Отделом внешней политики Администрации Президента РК, он освобожден от ранее занимаемой должности.

Также были назначены помощники президента. 

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