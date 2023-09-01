В Администрации Президента произошли кадровые назначения
Об этом сообщается на сайте Акорды.
Баймукашев Мурат Калибекович назначен заместителем Секретаря Совета Безопасности РК, он освобожден от ранее занимаемой должности;
Жайсанбаев Канатбек Бахытович назначен заведующим Отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации Президента РК;
Турганалы Руслан Мухтарулы назначен заведующим Отделом государственной службы Администрации Президента РК, он освобожден от ранее занимаемой должности;
Калайчиди Алексей Дмитриевич назначен заведующим Отделом правоохранительной системы Администрации Президента Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности;
Уразгулов Расул Кабдуллович назначен заведующим Отделом актуальных вопросов безопасности Совета Безопасности РК, он освобожден от ранее занимаемой должности;
Кульсеитов Айдын Женисович назначен заведующим Отделом социально-экономической политики Администрации Президента РК, он освобожден от ранее занимаемой должности;
Лазар Ернар назначен заведующим Отделом внешней политики Администрации Президента РК, он освобожден от ранее занимаемой должности.
Также были назначены помощники президента.