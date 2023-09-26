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Законодательство РК

Габидулла Оспанкулов стал первым замруководителя Аппарата правительства

Габидулла Оспанкулов стал первым замруководителя Аппарата правительства Фото: primeminister.kz
Постановлением правительства Габидулла Абдуллаулы Оспанкулов назначен первым заместителем руководителя Аппарата правительства Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Габидулла Оспанкулов родился 13 июля 1981 года на юге Казахстана.

Окончил Казахский гуманитарно-юридический университет; Казахстанско-Российский университет; университет Бирмингема (выпускник программы "Болашақ")

Трудовую деятельность начал в 1999 году помощником юриста ТОО "Евразия Консалтинг" в Астане.

В 2002-2006 годах был помощником депутата Сената Парламента РК.

2006-2009 годы – и.о. главного эксперта, и.о. главного консультанта, главный консультант Отделов Сената Парламента РК.

В 2009-2010 годах – заведующий сектором представительства президента РК в Парламенте.

2010-2011 годы – заместитель акима Экибастуза Павлодарской области.

2011-2012 годы – директор департамента по контролю в сфере образования Павлодарской области.

В 2012-2013 годах – работал в Министерстве образования и науки РК директором юридического, административного департаментов.

2013-2017 годы – председатель Комитета по делам молодежи МОН РК, затем в рамках реорганизации директор департамента молодежной политики Министерства по делам религий и гражданского общества РК.

В 2017-2019 годах работал заместителем акима Западно-Казахстанской области.

В 2019 году – секретарь партии Nur Otan.

2019-2020 годы – заместитель министра информации и общественного развития РК.

С 2021 по 2022 года – государственный инспектор Администрации президента РК.

В 2022 году – заместитель заведующего Отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации президента РК.

В 2022-2023 годах – заведующий Отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации президента РК.

Напомним, ранее занимавший этот пост Сыздыкбеков Габит Абдимажитович указом главы государства назначен акимом Шымкента.

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