Габидулла Оспанкулов стал первым замруководителя Аппарата правительства

Постановлением правительства Габидулла Абдуллаулы Оспанкулов назначен первым заместителем руководителя Аппарата правительства Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Габидулла Оспанкулов родился 13 июля 1981 года на юге Казахстана.



Окончил Казахский гуманитарно-юридический университет; Казахстанско-Российский университет; университет Бирмингема (выпускник программы "Болашақ")

Трудовую деятельность начал в 1999 году помощником юриста ТОО "Евразия Консалтинг" в Астане.

В 2002-2006 годах был помощником депутата Сената Парламента РК.

2006-2009 годы – и.о. главного эксперта, и.о. главного консультанта, главный консультант Отделов Сената Парламента РК.

В 2009-2010 годах – заведующий сектором представительства президента РК в Парламенте.

2010-2011 годы – заместитель акима Экибастуза Павлодарской области.

2011-2012 годы – директор департамента по контролю в сфере образования Павлодарской области.

В 2012-2013 годах – работал в Министерстве образования и науки РК директором юридического, административного департаментов.

2013-2017 годы – председатель Комитета по делам молодежи МОН РК, затем в рамках реорганизации директор департамента молодежной политики Министерства по делам религий и гражданского общества РК.

В 2017-2019 годах работал заместителем акима Западно-Казахстанской области.

В 2019 году – секретарь партии Nur Otan.

2019-2020 годы – заместитель министра информации и общественного развития РК.

С 2021 по 2022 года – государственный инспектор Администрации президента РК.

В 2022 году – заместитель заведующего Отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации президента РК.

В 2022-2023 годах – заведующий Отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации президента РК.

Напомним, ранее занимавший этот пост Сыздыкбеков Габит Абдимажитович указом главы государства назначен акимом Шымкента.