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События

В Казахстане появился новый госорган, непосредственно подчиненный президенту

Государственные символы Казахстана, флаг Казахстана, госсимволы Казахстана, Казахстан, государственный флаг Казахстана, флаг РК, флаг Республики Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2026 15:53 Фото: Zakon.kz
29 августа 2026 года Касым-Жомарт Токаев подписал Указ "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

В соответствии с Указом образован Аппарат Совета Безопасности РК как государственный орган, уточнили в Акорде.

Новый госорган будет непосредственно подчинен и подотчетен президенту Казахстана

Ранее Касым-Жомарт Токаев напомнил о полномочиях Курултая.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
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