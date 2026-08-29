В Казахстане появился новый госорган, непосредственно подчиненный президенту

Фото: Zakon.kz

29 августа 2026 года Касым-Жомарт Токаев подписал Указ "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

В соответствии с Указом образован Аппарат Совета Безопасности РК как государственный орган, уточнили в Акорде. Новый госорган будет непосредственно подчинен и подотчетен президенту Казахстана

Ранее Касым-Жомарт Токаев напомнил о полномочиях Курултая.

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