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Законодательство РК

Министерство индустрии и инфраструктурного развития разделят на два новых

Министерство индустрии и инфраструктурного развития разделят на два новых Фото: Zakon.kz
1 сентября 2023 года Касым-Жомарт Токаев подписал указ о мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления РК. В нем сказано, что вместо Министерства индустрии и инфраструктурного развития появится два новых ведомства, сообщает Zakon.kz.

Указом Касым-Жомарта Токаева Министерство индустрии и инфраструктурного развития будет реорганизовано, путем его разделения на:

1. Министерство транспорта Республики Казахстан. Ему будут переданы функции и полномочия в сферах железнодорожного, автомобильного, внутреннего водного транспорта; торгового мореплавания; в области использования воздушного пространства Казахстана и деятельности гражданской и экспериментальной авиации; естественных монополий в области услуг аэронавигации и аэропортов; общественно значимых рынков в области услуг аэропортов; автомобильных дорог.

2. Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан. Ему будут переданы функции и полномочия в сферах:

  • индустрии и индустриального развития;
  • промышленности;
  • горно-металлургического комплекса;
  • развития внутристрановой ценности;
  • машиностроения;
  • угольной, химической, легкой (кроме переработки шкур и шерсти сельскохозяйственных животных), деревообрабатывающей и мебельной промышленности; строительной индустрии и производства строительных материалов;
  • безопасности машин и оборудования;
  • безопасности химической продукции в соответствии с отраслевой направленностью;
  • контроля специфических товаров; энергосбережения и повышения энергоэффективности;
  • регулирования производства драгоценных металлов и оборота драгоценных металлов и драгоценных камней;
  • сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы; ювелирных и других изделий;
  • создания, функционирования и упразднения специальных экономических зон;
  • государственного управления недропользованием в части твердых полезных ископаемых, за исключением добычи урана и других.

Этим же указом глава государства преобразовал Министерство культуры и спорта в Министерство туризма и спорта, а из Министерства экологии и природных ресурсов выделил Министерство водных ресурсов и ирригации.

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