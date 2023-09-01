Министерство индустрии и инфраструктурного развития разделят на два новых

1 сентября 2023 года Касым-Жомарт Токаев подписал указ о мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления РК. В нем сказано, что вместо Министерства индустрии и инфраструктурного развития появится два новых ведомства, сообщает Zakon.kz.

Указом Касым-Жомарта Токаева Министерство индустрии и инфраструктурного развития будет реорганизовано, путем его разделения на:

1. Министерство транспорта Республики Казахстан. Ему будут переданы функции и полномочия в сферах железнодорожного, автомобильного, внутреннего водного транспорта; торгового мореплавания; в области использования воздушного пространства Казахстана и деятельности гражданской и экспериментальной авиации; естественных монополий в области услуг аэронавигации и аэропортов; общественно значимых рынков в области услуг аэропортов; автомобильных дорог.

2. Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан. Ему будут переданы функции и полномочия в сферах:

индустрии и индустриального развития;

промышленности;

горно-металлургического комплекса;

развития внутристрановой ценности;

машиностроения;

угольной, химической, легкой (кроме переработки шкур и шерсти сельскохозяйственных животных), деревообрабатывающей и мебельной промышленности; строительной индустрии и производства строительных материалов;

безопасности машин и оборудования;

безопасности химической продукции в соответствии с отраслевой направленностью;

контроля специфических товаров; энергосбережения и повышения энергоэффективности;

регулирования производства драгоценных металлов и оборота драгоценных металлов и драгоценных камней;

сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы; ювелирных и других изделий;

создания, функционирования и упразднения специальных экономических зон;

государственного управления недропользованием в части твердых полезных ископаемых, за исключением добычи урана и других.

Этим же указом глава государства преобразовал Министерство культуры и спорта в Министерство туризма и спорта, а из Министерства экологии и природных ресурсов выделил Министерство водных ресурсов и ирригации.