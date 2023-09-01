Министерство индустрии и инфраструктурного развития разделят на два новых
Указом Касым-Жомарта Токаева Министерство индустрии и инфраструктурного развития будет реорганизовано, путем его разделения на:
1. Министерство транспорта Республики Казахстан. Ему будут переданы функции и полномочия в сферах железнодорожного, автомобильного, внутреннего водного транспорта; торгового мореплавания; в области использования воздушного пространства Казахстана и деятельности гражданской и экспериментальной авиации; естественных монополий в области услуг аэронавигации и аэропортов; общественно значимых рынков в области услуг аэропортов; автомобильных дорог.
2. Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан. Ему будут переданы функции и полномочия в сферах:
- индустрии и индустриального развития;
- промышленности;
- горно-металлургического комплекса;
- развития внутристрановой ценности;
- машиностроения;
- угольной, химической, легкой (кроме переработки шкур и шерсти сельскохозяйственных животных), деревообрабатывающей и мебельной промышленности; строительной индустрии и производства строительных материалов;
- безопасности машин и оборудования;
- безопасности химической продукции в соответствии с отраслевой направленностью;
- контроля специфических товаров; энергосбережения и повышения энергоэффективности;
- регулирования производства драгоценных металлов и оборота драгоценных металлов и драгоценных камней;
- сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы; ювелирных и других изделий;
- создания, функционирования и упразднения специальных экономических зон;
- государственного управления недропользованием в части твердых полезных ископаемых, за исключением добычи урана и других.
Этим же указом глава государства преобразовал Министерство культуры и спорта в Министерство туризма и спорта, а из Министерства экологии и природных ресурсов выделил Министерство водных ресурсов и ирригации.