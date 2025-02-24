Министерству обороны передали некоторые функции Министерства промышленности

Токаев подписал указ от 13 февраля 2025 года "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

В тексте говорится:

Реорганизовать Министерство обороны РК с передачей ему функций и полномочий Министерства промышленности и строительства РК в сферах:

формирования, руководства и межотраслевой координации государственного оборонного заказа;

осуществления военно-технического сотрудничества;

ценообразования на товары и продукцию военного назначения, товары и продукцию двойного назначения, работы военного назначения и услуги военного назначения в рамках государственного оборонного заказа.

Министерство обороны РК определено правопреемником прав и обязательств Министерства промышленности и строительства РК в соответствии с передаваемыми функциями и полномочиями.

Правительству поручается обеспечить:

по согласованию с Администрацией президента РК перераспределение штатной численности реорганизуемых государственных органов и подведомственной им организации;

принятие иных мер по реализации настоящего указа.

Указ введен в действие с 13 февраля 2025 года.