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Право

Министерству обороны передали некоторые функции Министерства промышленности

Касым-Жомарт Токаев, подписание, фото - Новости Zakon.kz от 24.02.2025 09:51 Фото: akorda.kz
Токаев подписал указ от 13 февраля 2025 года "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

В тексте говорится:

Реорганизовать Министерство обороны РК с передачей ему функций и полномочий Министерства промышленности и строительства РК в сферах:

  • формирования, руководства и межотраслевой координации государственного оборонного заказа;
  • осуществления военно-технического сотрудничества;
  • ценообразования на товары и продукцию военного назначения, товары и продукцию двойного назначения, работы военного назначения и услуги военного назначения в рамках государственного оборонного заказа.

Министерство обороны РК определено правопреемником прав и обязательств Министерства промышленности и строительства РК в соответствии с передаваемыми функциями и полномочиями.

Правительству поручается обеспечить:

  • по согласованию с Администрацией президента РК перераспределение штатной численности реорганизуемых государственных органов и подведомственной им организации;
  • принятие иных мер по реализации настоящего указа.

Указ введен в действие с 13 февраля 2025 года.

Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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