Министерству обороны передали некоторые функции Министерства промышленности
Фото: akorda.kz
Токаев подписал указ от 13 февраля 2025 года "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.
В тексте говорится:
Реорганизовать Министерство обороны РК с передачей ему функций и полномочий Министерства промышленности и строительства РК в сферах:
- формирования, руководства и межотраслевой координации государственного оборонного заказа;
- осуществления военно-технического сотрудничества;
- ценообразования на товары и продукцию военного назначения, товары и продукцию двойного назначения, работы военного назначения и услуги военного назначения в рамках государственного оборонного заказа.
Министерство обороны РК определено правопреемником прав и обязательств Министерства промышленности и строительства РК в соответствии с передаваемыми функциями и полномочиями.
Правительству поручается обеспечить:
- по согласованию с Администрацией президента РК перераспределение штатной численности реорганизуемых государственных органов и подведомственной им организации;
- принятие иных мер по реализации настоящего указа.
Указ введен в действие с 13 февраля 2025 года.
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