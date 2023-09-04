Аркадий Дубнов: У Токаева амбициозные планы преобразовать Казахстан за 7 лет

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 1 сентября 2023 года выступил с Посланием народу, которое в этом году посвящено новому экономическому курсу страны. Чем Послание 2023 года отличается от предыдущих?

Какие сильные решения Токаева обращают на себя внимание? Как изменится жизнь казахстанцев с экономическими реформами, рассказал российский политолог, эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов.

– Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с Посланием народу. Чем оно отличается от посланий предыдущих лет? Какие ключевые тезисы вы можете отметить?

– Послание Токаева проработано весьма тщательно, тотально пересмотрены все аспекты экономической, социальной деятельности государства. И видно, что у Токаева по–прежнему чрезвычайно амбициозные планы преобразовать Казахстан за те 7 лет президентства, которые он себе отвел в начале своего второго президентского срока. Сквозной линией в Послании значится тема, так сказать, "оцифрованная" 2029 годом – годом окончания нынешних президентских полномочий. Другими словами, Токаев ставит задачи в этом Послании, которые желательно должны быть решены к этому сроку.

Токаев утверждает, что большинство задач, которые в Послании обозначены, должны быть решены за три года, для других задач – более долгий срок. Это отвечает его основным принципам – справедливости, инклюзивности и прагматичности, направленных на решение проблем улучшения жизни народа. Он настаивает, что его программа "человекоцентричная". Построение человекоцентричной экономики – это очень красивая фраза, но для того, чтобы она отвечала действительности, нужно положить очень много усилий.

– В своем Послании президент обозначил контуры экономических реформ и подчеркнул, что нужно реализовать ряд судьбоносных для страны проектов, сделать упор на обрабатывающую промышленность, продолжить диверсификацию. Как вы оцениваете обновленную экономическую модель, озвученную Токаевым, в целом и в частности?

– Обращает внимание то, что он говорит о формировании прочного промышленного каркаса страны, обеспечении экономической самодостаточности. То есть нужно ускорить обрабатывающие сектора промышленности, ставить кластеры высокого уровня в металлообработке, углехимии, нефтегазе. Он ставит задачу создания 15 конкретных проектов и указывает, что в их осуществлении должны быть использованы внутристрановые ценности. Это в русском языке довольно новое сочетание, но тем не менее оно понятно. То есть нужно использовать весь тот человеческий, экономический, природный ресурс, которыми обладает Казахстан.

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Меня поражает огромное количество задач, которые ставит Токаев, причем очень детально и углубленно. Он начинает с того, что должны быть увеличены зарплаты учителей и врачей – это чрезвычайно важная составляющая нового курса. Однажды легендарная премьер-министр Израиля Голда Меир сказала, что для построения сильного государства достойные деньги должны получать учителя, врачи и военные. Тогда у государства есть шанс на успешное существование. В этом смысле Токаев обозначил очень точные цели.

Очень мне были интересны его задачи, поставленные перед экономикой в области формирования IT–технологий. Он даже заявил, что Казахстан должен стать страной высоких технологий с высоким уровнем развития искусственного интеллекта, даже строительством крупных дата-центров, которые могли бы быть хранилищем информации для мировых игроков. Это чрезвычайно высокая задача. Я не знаю, какая другая страна постсоветского пространства ставит задачу в таком разрезе.

Токаев не раз говорит, что сегодня мир претерпевает значительные пертурбации, и в этой ситуации каждая страна должна действовать, в первую очередь, исходя из собственных национальных интересов. Во многих случаях это приводит к самоизолированию. Поэтому я надеюсь, что задачи, поставленные президентом, не приведут к политике самоизоляции. Тем же временем в других тезисах послания Токаев говорит о необходимости привлечения иностранных инвестиций, о том, что уже 18 млрд долларов привлечены. Это очень важно.

Другим важным аспектом является задача по защите внутреннего рынка Казахстана, потому что сегодня санкционные осложнения не могут не коснуться Казахстана. Трудности в торговых отношениях, в первую очередь, с Россией, приводят и к необходимости защищать свой внутренний рынок. Это общемировое стремление к протекционизму в каком-то смысле может противоречить функционированию Евразийского экономического сообщества, в котором активным членом является Казахстан.

– "Казахстан не должен импортировать электроэнергию, быть зависимым от соседних стран", - сказал президент, говоря об энергетической безопасности страны. Также Токаев объявил о национальном референдуме, где будет решаться вопрос строительства АЭС. Как вы прокомментируете это решение о проведение референдума по АЭС?

– Важным и очень чувствительным моментом, на мой взгляд, является выделение Токаевым проблемы строительства АЭС. Здесь он предложил провести референдум, поскольку это очень чувствительная проблема. Я вижу в этом наличие "семипалатинского" синдрома. Казахстан помнит тот огромный урон, который был нанесен стране в результате испытаний ядерного оружия в советские времена на Семипалатинском полигоне. В другой ситуации такой проблемы бы не было, потому что все-таки АЭС является весьма экологичным и надежным средством генерации электроэнергии. Поэтому именно в Казахстане, конечно, нужно опираться на вотум народа. Однако к такому референдуму надо подготовиться, людям нужно объяснять все минусы и плюсы. Токаев понимает эту чувствительность. Это показатель того, что он находится внутри реалий, которые очень непростые в Казахстане.

– На ваш взгляд, как изменилась политическая система Казахстана за последнее время?

– Очевидно, что объявленная Токаевым программа строительства "Нового", "Справедливого Казахстана", где должен быть обеспечен переход к новой схеме взаимодействия парламента, правительства и президента, начинает осуществляться. Не могу сказать, что она стала полностью реальностью, так быстро только кошки родятся. Но ясно одно, что процесс пошел. Создана возможность для участия большего количества политических партий, самовыдвиженцев, которые могут пройти в парламент, облегчены условия для образования политических партий. Видите ли, страны переживают политические трансформации в течение десятилетий. А если ожидать быстрого перехода в течение года – это значит, мы хотим каких-то революционных преобразований. Я не думаю, что Казахстан стремится идти по этому пути. Хотя то, что происходит сегодня, безусловно, является результатом событий января 2022 года. Ускорение политической трансформации Казахстана, попытка сломать прежнюю систему обязаны этому драматическому периоду в жизни Казахстана.

– Ответственность за экономические реформы президент возложил на правительство, исполнительную власть. Как вы считаете, достаточно ли у нее ресурсов?

– Токаев ставит задачи, которые кажутся сегодня невообразимо высокими. Знаете, обеспечить экономической рост на уровне 6-7% ежегодно, чтобы к 2029 году обеспечить рост нацэкономики в два раза до 450 млрд долларов. Это круто, говоря простым языком.

Когда я читаю Послание, у меня закрадывается какое-то сомнение или вопрос, а кто же будет все это исполнять? Казахстан – страна-то не очень большая, обладает небольшим количеством хорошо подготовленных специалистов, чтобы все это реализовывать. Кроме того, исполнительный аппарат, административные возможности Казахстана, на мой взгляд, сегодня еще недостаточно подготовлены к решению таких амбициозных задач. Но знаете, чтобы достигнуть цели, нужно начать идти. Приблизительно так говорят китайцы.

Во всяком случае, это гораздо более достойные цели развития страны, нежели те, которые сегодня объявлены российским руководством. Ничего подобного, кроме как необходимости развития оборонного комплекса и выпуска как можно больше самолетов и пушек, в России серьезно не говорят. Здесь совершено другая ситуация, а совсем рядом живем.

Деталь, которую я не могу не отметить: Токаев, опускаясь в подробности экономики, говорит, что нужно увеличить офтейк контракты. Я три раза перечитал это место и думаю, что же такое "офтейк"? Я знаю английский язык на примитивном уровне, но тем не менее я стал "гуглить". Теперь я знаю, что офтейк – это такая процедура продаж прямо на складах, где-то в точках. Конечно, лучше бы говорить понятным всем языком. Но я тогда для себя решил, что Токаев не расшифровывает это специально, делая комплимент парламентариям. Ведь он выступает перед парламентом, и он априори исходит из того, что новые депутаты, новое поколение, хорошо образованное, сами знают, что такое "офтейк".

– Как вы думаете, как изменится жизнь казахстанцев с реформами в экономике?

– Я думаю, что люди станут больше верить словам своего лидера, если будут воплощены в действительность хотя бы больше половины обещанных мер. Ну, например, в строительстве дорог. Президент говорит, что до 2029 года нужно 4 тысячи км автодорог привести в порядок. Это будет прорыв в строительстве автомобильных дорог. Это проблемы не только Казахстана, но и России. Простые, наглядные вещи в повседневной жизни человека заставляют его говорить: "О, смотри, у Токаева что-то получается! Этого раньше не было". Люди могут поверить в способность своей страны, в себя самих, что-то делать эффективно, не оглядываясь на внешние обстоятельства. А внешние обстоятельства сегодня в мире очень тяжелые для каждой страны.