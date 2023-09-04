Уволенный аким Павлодара сделал заявление
Он написал пост на своей странице в Instagram.
"Дорогие жители города Павлодар! Я солидарен с решением акима Павлодарской области Асаина Байханова, так как в свете последних событий не имею морального права дальше продолжать свою работу. Хочу поблагодарить главу региона за оказанное доверие и в то же время извиниться перед всеми горожанами за своих коллег", – написал он.
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Он отметил, что одна из его жизненных позиций – быть в работе трудолюбивым, справедливым и добросовестным. За короткий срок не успел, к сожалению, все довести до логического конца.
"Также большое спасибо моим коллегам, которые работали со мной. Верьте и доверяйте только себе!" – написал он.
Временно исполнять обязанности акима Павлодара будет заместитель акима города Кадиша Беготаева.
26 августа аким Павлодарской области Асаин Байханов провел встречу с активом города Павлодара, по итогам которой озвучил принятое решение об освобождении от занимаемой должности акима города Павлодара Ержана Иманзаипова в связи с ненадлежащей организацией работы по профилактике и предупреждению коррупции среди подчиненных, отсутствием требуемого контроля за реализацией важных для горожан проектов по развитию и благоустройству областного центра, ослаблением коммуникации городского акимата с населением Павлодара.