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Уволенный аким Павлодара сделал заявление

Уволенный аким Павлодара сделал заявление Фото: Instagram/yerzhan_imanzaipov
4 сентября акима Павлодара Ержана Иманзаипова сняли с должности, сообщает Zakon.kz.

Он написал пост на своей странице в Instagram.

"Дорогие жители города Павлодар! Я солидарен с решением акима Павлодарской области Асаина Байханова, так как в свете последних событий не имею морального права дальше продолжать свою работу. Хочу поблагодарить главу региона за оказанное доверие и в то же время извиниться перед всеми горожанами за своих коллег", – написал он. 

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Он отметил, что одна из его жизненных позиций – быть в работе трудолюбивым, справедливым и добросовестным. За короткий срок не успел, к сожалению, все довести до логического конца.

"Также большое спасибо моим коллегам, которые работали со мной. Верьте и доверяйте только себе!" – написал он. 

Временно исполнять обязанности акима Павлодара будет заместитель акима города Кадиша Беготаева. 

26 августа аким Павлодарской области Асаин Байханов провел встречу с активом города Павлодара, по итогам которой озвучил принятое решение об освобождении от занимаемой должности акима города Павлодара Ержана Иманзаипова в связи с ненадлежащей организацией работы по профилактике и предупреждению коррупции среди подчиненных, отсутствием требуемого контроля за реализацией важных для горожан проектов по развитию и благоустройству областного центра, ослаблением коммуникации городского акимата с населением Павлодара. 

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