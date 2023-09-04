Токаев представил руководству Национального банка нового председателя

Президент провел совещание с руководством Национального банка. Глава государства представил руководству Национального банка нового председателя Тимура Сулейменова, сообщает Zakon.kz.

Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, пишет Акорда, вновь назначенный руководитель имеет большой опыт работы в финансово-экономическом направлении и глубоко погружен в деятельность финансового регулятора, более четырех лет возглавлял социально-экономический блок Администрации Президента.

Президент поблагодарил Галымжана Пирматова за проделанную работу и отметил, что благодаря принятым мерам обеспечена макроэкономическая и финансовая стабильность.

Глава государства сообщил, что перед Национальным банком поставлены важные задачи по снижению инфляции, развитию финансовых технологий и инноваций, полноценному запуску национальной платежной системы уже в следующем году.





"Мы не первый год думаем над задачей по обеспечению достаточного кредитования бизнеса. О необходимости форсирования данной работы я уже заявил в своем Послании народу Казахстана. Важно найти сбалансированные решения по данному вопросу, активно стимулировать внедрение новых подходов, инструментов и механизмов. Особое внимание следует уделить вопросу международного финансового сотрудничества и взаимодействия Нацбанка с центральными банками и финансовыми институтами третьих стран. В текущих геополитических условиях со стороны глобальных регуляторов усиливается интерес к нашей финансовой системе. Поэтому важно найти "золотую середину" в выстраивании таких отношений и обеспечить надлежащую оценку рисков и последствий для финансовой безопасности страны", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент выразил уверенность, что коллектив Национального банка сможет реализовать все поставленные задачи.

Ранее Касым-Жомарт Токаев освободил Галымжана Пирматова от должности председателя Национального банка Казахстана, которую он занимал с февраля 2022 года. Позднее стало известно, что новым главой НБК стал Тимур Сулейменов.

